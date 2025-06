Ciee abre mais de 17 mil vagas de estágio no país entre junho e julho

CB Correio Braziliense

CIEE abre vagas para o DF - (crédito: Divulgação)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), ONG de inclusão social e empregabilidade da América Latina, abriu cerca de 17,5 mil vagas de estágio em todo o país entre junho e julho. Para o Centro-Oeste, serão 954 oportunidades; já para o Distrito Federal, 1.043. Entre as áreas com mais vagas para ensino superior, estão direito, pedagogia e administração.

Leia também: Câmara dos Deputados celebra os 60 anos do Ciee

Para estagiar, é preciso estar matriculado em um curso de ensino médio, técnico ou superior. O valor de bolsa-auxílio não é determinado pelo salário mínimo, mas sim, regido pelas práticas estabelecidas nas empresas e associada à média regional e semestre da graduação. Os benefícios também variam de acordo com cada empresa ou órgão público e podem incluir convênio médico, vale refeição, seguro de vida, entre outros.

Para se candidatar às vagas e processos seletivos, é necessário se cadastrar no site do Ciee (ciee.online). Na plataforma, o usuário ainda conta com ferramentas de aprimoramento do currículo, como vídeo de apresentação e redação on-line. Todos os processos e ferramentas são disponibilizados gratuitamente.