1.321 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

OPORTUNIDADES

IBGE

Estágio para universitários

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 351 oportunidades de estágio para estudantes de nível superior em diversas áreas. O processo seletivo será dividido em prova on-line e entrevista individual. Os estagiários poderão atuar com carga horária de 20 ou 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com bolsas mensais de R$ 787,98 (para 20h) e R$ 1.125,69 (para 30h), além de um auxílio-transporte de R$ 10 por dia presencial. Podem se candidatar alunos a partir do 3º período da graduação, matriculados em cursos como administração, jornalismo, geografia, engenharia, direito, pedagogia, história, relações internacionais, economia, estatística, design gráfico, turismo, entre outros. A avaliação inicial será uma prova virtual com 20 questões de múltipla escolha, distribuídas entre língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, geografia e atualidades. Os candidatos que se saírem melhor receberão, por e-mail, o convite para entrevista com o setor de interesse e devem confirmar a participação em até 24 horas após o contato. Para efetivar o estágio, será necessário apresentar documentos como RG, CPF, declaração de matrícula atualizada, comprovante de residência, e conta bancária em nome do estudante. A duração do contrato é de até dois anos, sem possibilidade de prorrogação, sendo o tempo mínimo de seis meses. O IBGE ainda orienta os participantes a fazerem a prova em um ambiente calmo, com internet estável e sem interrupções. O uso de outros materiais, abas do navegador ou auxílio externo pode resultar na eliminação imediata do candidato. As inscrições seguem até o meio-dia de 1º de julho e podem ser feitas pelo site: (pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico).

IGES-DF

Formação de cadastro reserva

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) está com inscrições abertas, até 22 de junho, para seu novo processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva em diversas especialidades da área da saúde. Ao todo, são oferecidas vagas para profissionais como enfermeiros, médicos plantonistas, neurologistas, cardiologistas, pediatras, cirurgiões pediátricos, médicos paliativistas, fisioterapeutas (adulto e neonatal/pediátrico) e analistas de laboratório. Os salários podem chegar a até R$ 17.281,01, além de benefícios como auxílio transporte, vale-alimentação, abono semestral, clube de vantagens e até folga no dia do aniversário. Para participar da seleção, os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, acessando a aba "Seleções em Andamento" no site oficial do IgesDF, até 22 de junho: www.igesdf.org.br

Ciee

1.043 vagas em Brasília

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), ONG de inclusão social e empregabilidade da América Latina, abriu cerca de 17,5 mil vagas de estágio em todo o país entre junho e julho. Para o Centro-Oeste, serão 954 oportunidades; já para o Distrito Federal, 1.043. Entre as áreas com mais vagas para ensino superior, estão direito, pedagogia e administração. Para estagiar, é preciso estar matriculado em um curso de ensino médio, técnico ou superior. O valor de bolsa-auxílio não é determinado pelo salário mínimo, mas sim, regido pelas práticas estabelecidas nas empresas e associada à média regional e semestre da graduação. Para se candidatar às vagas e processos seletivos, é necessário se cadastrar no site do Ciee (ciee.online). Na plataforma, o usuário ainda conta com ferramentas de aprimoramento do currículo, como vídeo de apresentação e redação on-line.

ESTÁGIOS