1.346 vagas de estágio e aprendiz estão aberta

E EuEstudante

. - (crédito: EuEstudante)

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

OPORTUNIDADES



IBGE

Seleção para estágio

Termina em 1º de julho, às 12h, o prazo para se inscrever no processo seletivo de estágio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 351 vagas para estudantes de nível superior, matriculados a partir do 3º período em 26 cursos diferentes. A seleção será feita em duas etapas: inscrição e prova on-line objetiva, ambas até 1º de julho. A avaliação terá 20 questões, com temas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, geografia e atualidades. O resultado das provas está previsto para o dia 17 de julho. Os selecionados vão receber bolsas de R$ 787,98 (para jornada de 20 horas semanais) a R$ 1.125,69 (para 30 horas). O estagiário ainda terá direito a auxílio-transporte equivalente a R$ 10 por dia estagiando presencialmente, mas não fará jus a outros benefícios, como auxílio-alimentação e auxílio-saúde. Entre os cursos contemplados estão jornalismo, administração, direito, engenharia, ciências contábeis, relações internacionais, design, estatística, letras, história, pedagogia, análise de sistemas, arquivologia, biblioteconomia, biologia, ciência da computação, economia, secretariado entre outros. As inscrições devem ser feitas pelo site do CIEE: (pp.ciee.org.br/vitrine/13294/detalhe).

Inep

Certificadores

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu as inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2025, que atuará na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e da Prova Nacional Docente (PND). Os selecionados receberão R$ 510 por dia de trabalho, podendo chegar a R$ 864 em situações que exijam deslocamento superior a 150 quilômetros. Podem se inscrever servidores públicos do Poder Executivo Federal em exercício e docentes efetivos das redes públicas estaduais e municipais que estejam atuando em 2025. Não estão aptos a participar profissionais com vínculos temporários, celetistas ou terceirizados. Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo e possuir smartphone ou tablet com sistema Android (a partir da versão 5.1) ou iOS (a partir da versão 10), com acesso à internet móvel. Além disso, o candidato deve ter conexão à internet para realizar o curso de capacitação, no qual precisa atingir rendimento mínimo de 70%. Também é exigido que o candidato esteja em dia com a Receita Federal e com a dívida ativa da União, além de assinar o Termo de Sigilo, Compromisso e Confidencialidade. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de junho de 2025, exclusivamente pelo site:(certificadores.inep.gov.br).

Santander

Vagas para universitários

O Santander segue com inscrições abertas para a 3ª onda do Programa de Estágio 2025. A seleção é conduzida pela Universia, coligada do banco responsável por iniciativas de educação e empregabilidade. Estudantes de cursos superiores a partir do segundo semestre podem se candidatar para vagas em diversas áreas e localidades do país. A jornada é de seis horas diárias com benefícios, como bolsa-auxílio, assistência médica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, horário flexível e acesso a programas de treinamento e desenvolvimento. O programa tem como objetivo formar futuros profissionais preparados para atuar nos desafios de uma das maiores instituições financeiras do mundo. Além das agências bancárias espalhadas pelo Brasil, os estagiários também poderão atuar em áreas estratégicas que trabalham para garantir a melhor experiência ao cliente. As inscrições já estão abertas e se encerram em 30 de julho. Para se candidatar, acesse o site: encr.pw/LnH86encr.pw/LnH86.

ESTÁGIOS