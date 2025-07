Heineken disponibiliza vagas de estágio para pessoas negras e pardas

CB Correio Braziliense

As inscrições vão até 15 de julho - (crédito: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio do grupo Heineken, as oportunidades são direcionadas exclusivamente para pessoas pretas e pardas. Podem participar estudantes universitários de todo o país, que vão trabalhar em formato home office. As inscrições podem ser realizadas até 15 de julho por meio do link.

Leia também: 1.288 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

O programa busca estudantes de qualquer curso de graduação, que possam estagiar de 1 a 2 anos na empresa, onde, de acordo com o grupo Heineken, 43% dos estagiários são efetivados.

Os selecionados terão acesso a assistência médica e odontológica, seguro de vida, telemedicina, programas de idiomas, vale-refeição, suporte psicológico, entre outros benefícios. Os estagiários do grupo Heineken também contam com uma trilha de desenvolvimento profissional, composta por workshops e cursos da Universidade Heineken (UHNK).