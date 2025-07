Banco Mercantil disponibiliza vagas de estágio em diversos estados do país

CB Correio Braziliense

As vagas são voltadas a estudantes do ensino superior a partir do 1º período - (crédito: Divulgação)

O Banco Mercantil disponibiliza 80 vagas por meio do seu programa de estágio, as oportunidades são para diversos estados do Brasil, além do escritório administrativo da empresa, em Belo Horizonte. Voltado para estudantes universitários que desejam iniciar carreira no setor financeiro, as inscrições permanecem abertas durante todo o ano, e forma cadastro reserva. Os interessados podem se candidatar por meio do seguinte endereço eletrônico: estagio.bancomercantil.com.br/.

Os participantes recebem bolsa-estágio que pode ultrapassar R$ 2.400, com aumento previsto após os primeiros 90 dias, e dispõem de benefícios como vale-transporte, plataforma de cursos, seguro contra acidentes, entre outros. O Banco Mercantil, instituição financeira voltada ao público com mais de 50 anos, conta hoje com mais de 310 estagiários, e possui índice de efetivação superior a 50%.



Os interessados devem ter disponibilidade para estagiar no período de seis horas, durante dois anos, e devem estar matriculados em instituição de ensino superior e ter conhecimentos de pacote office. O Mercantil é reconhecido como Great Place to Work e possui selo Mental Health Friendly.







