Confira empresas com inscrições abertas para programas de estágio de 2026

CB Correio Braziliense

Três empresas estão com inscrições abertas para os programas de estágio de 2026 - (crédito: Divulgação FREEPIK)

Três empresas estão com inscrições abertas para os programas de estágio de 2026. A Zurich, multinacional do segmento de seguros, oferece vagas afirmativas para pessoas negras e inclui trilhas de desenvolvimento. A Eaton, multinacional do setor de energia, está com mais de 60 vagas de estágio em São Paulo e na cidade de Caxias do Sul (RS). Já na área de investimentos alternativos, a Patria tem 30 vagas de estágio na capital paulista, oferecendo bolsa-auxílio e benefícios competitivos.

Para a seleção da Zurich, as vagas são destinadas a pessoas negras residentes em São Paulo. Os cursos elegíveis são: administração, ciências atuariais, ciência de dados, direito, economia, engenharias, estatística, TI e outros, com formação prevista entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028. O programa oferece bolsa-auxílio de até R$ 2.500, além de benefícios. As inscrições podem ser feitas até 26/9 pelo site: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/zurich/.

O programa de estágio 2026 da Eaton está com inscrições abertas para estudantes de cursos superiores e técnicos, com previsão de formação entre 2026 e 2027. No total, serão mais de 60 vagas distribuídas nas unidades de Caxias do Sul (RS), Mogi Mirim (SP), Porto Feliz (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e Valinhos (SP).

Entre os cursos de graduação aceitos estão: administração, ciência da computação, ciências contábeis, comércio exterior, direito, economia, todas as engenharias, marketing, psicologia, recursos humanos, relações internacionais, relações públicas e sistemas da informação. No ensino técnico, podem se candidatar estudantes de eletroeletrônica, eletrônica, enfermagem, automação, mecânica, mecatrônica, química e segurança do trabalho. As inscrições podem ser feitas até 31/8 pelo site: https://programadeestagios.com.br/eaton/

A Patria, gestora líder em investimentos alternativos, oferece vagas para alunos de cursos de graduação em humanas ou exatas, com formação prevista entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. O programa conta com 30 vagas em São Paulo/SP.

Os estagiários recrutados irão atuar nas áreas de Private Equity, Infraestrutura, Real Estate, Crédito, Public Equity, Corporativo e Gestão & Transformação. A bolsa-auxílio é de R$ 2.500 no primeiro ano e R$ 3.000 no segundo ano de estágio. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/patria/.