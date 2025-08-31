1.188 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Programa de estágio
O processo seletivo de estágio para o Ministério Público Federal (MPF) está com inscrições abertas, que vão até este domingo (31/8), por meio do seguinte endereço eletrônico: www.mpf.mp.br/df/estagie-conosco. Podem participar estudantes de nível superior, incluindo graduação e pós-graduação, nas áreas de administração, arquitetura e urbanismo, arquivologia, comunicação social, ciências contábeis, direito, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, educação física, informática, secretariado, biblioteconomia, economia e tecnologia da informação, em vagas de preenchimento imediato ou formação de cadastro reserva. Os selecionados terão carga horária de 20 horas semanais, podendo atuar em regime híbrido, vão receber bolsa estágio de R$ 1027,82 para graduação e R$ 2055,65 para pós-graduandos, e contam com auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia presencial. A seleção reserva vagas para pessoas com deficiência, candidatos negros e imigrantes de minorias étnico-raciais, que podem concorrem pelas cotas preenchendo a autodeclaração, prevista no edital.
LOCALIZA
Estágio e trainee
A empresa Localiza está com inscrições abertas para o programa de estágio e trainee, para contratação em 2026 de 100 estagiários e 20 trainees. Os interessados podem se inscrever no processo seletivo, que será 100% remoto para trainees, até 18 de setembro pelo seguinte endereço eletrônico: encurtador.com.br/z7PIq. As vagas de trainee são destinadas à profissionais de todas as áreas de conhecimento, formados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. Os trainees selecionados vão atuar em Belo Horizonte, na sede da empresa, e dispõem de remuneração compatível com o mercado, participação nos lucros e auxílio transferência para candidatos de outras localidades. Os estagiários devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, com vagas nas áreas corporativas, em Belo Horizonte, e na área de tecnologia em BH e Curitiba. O estágio dura dois anos, em modelo híbrido — com dois dias presenciais por semana. A Localiza oferece vale-refeição, assistência médica e odontológica, telemedicina, auxílio home office, seguro de vida, clube de descontos e vantagens em soluções da própria empresa para os selecionados.
