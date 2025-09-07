1.049 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Votorantin Cimentos
Programa de estágio
A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, abriu inscrições até o dia 6 de outubro para o Programa de Estágio de Último Ano. Ao todo, serão oferecidas oito vagas divididas em quatro fábricas da empresa localizadas nas cidades de Vidal Ramos (SC), Laranjeiras (SE), Itaú de Minas (MG) e Sobradinho (DF). Podem participar da seleção estudantes que estão no último ano de graduação nos cursos de Engenharia Mecânica e área correlatas. Os participantes precisam estar com todas as disciplinas concluídas, restando apenas o estágio obrigatório na grade. São 40 horas semanais e 100% presenciais de estágio na área de operação da empresa, com altas chances de efetivação. O início do programa é previsto para janeiro de 2026. A inscrição para participar do processo seletivo é realizada pelo site da Companhia de Estágios, líder em recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes, por meio do link: ciadeestagios.com.br/votorantimcimentos. Ao ingressar no Programa de Estágio de Último Ano da Votorantim Cimentos, o estudante terá a oportunidade de vivenciar o dia a dia das operações industriais, atuando diretamente na área de manutenção. São projetos reais com impacto direto nas operações da fábrica, um ambiente que estimula o aprendizado contínuo, a inovação e o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, além de viver uma cultura empresarial que valoriza segurança, trabalho em equipe e protagonismo. Benefícios: Bolsa-auxílio de R$ 3.500, Programa Pilar (Orientação psicológica, nutricional, jurídica, financeira, pedagógica e pet consultoria), TotalPass, Day off de aniversário, Plano médico, Vacina da gripe, Restaurante no local, Vale-transporte, estacionamento ou fretado (conforme unidade de trabalho) e Auxílio-mudança.
- CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola
- IEL - Instituto Euvaldo Lodi
- IF - Estágios Instituto Fecomércio
- ESPRO - Ensino Social Profissionalizante
- SUPER - Estágios
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)
» Localização: EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30 O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:
» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30
» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h
» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h
» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP
Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar.
Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027. O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio
ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)
Telefones (61) 2026-1111
Endereço Fiscal: Rua das Pitangueiras Lote 06 Lojas 11/12
CEP: 71908-540 parte 100
Telefones: 61 2017-0778
Observação: Para concorrer às vagas será necessário manter um cadastro atualizado em nosso site: www.brasiliaestagios.com.br
Estudantes interessados na seleção devem enviar currículo em formato PDF para o e-mail: vagas@brasiliaestagios.com.br , colocando no assunto o número da vaga. Horário de Funcionamento da Brasília Estágios & Empregos: Segunda à sexta-feira, de 9h às 12h e 13h às 18h (atendimento remoto) As vagas de estágios são atualizadas e disponibilizadas diariamente no site: www.brasiliaestagios.com.br , no facebook.com/brasiliaestagios , no Instagram: @brasiliaestagios e ainda no telegram: https://t.me/+R4nhlq7L27c1NzEx .
As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras
Estudantes devem cadastrar o currículo no site
Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte.
Telefone: (61) 3424-3101 / 3424- 3100
Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br
* As vagas podem ser alteradas sem aviso prévio pelos agentes de integração