Confira empresas com vagas abertas para estágio em 2026

AM Alice Meira*

Os prazos e links de inscrição para as vagas de cada estágio variam de acordo com as empresas - (crédito: Divulgação/Companhia Estágios)

Estão abertas inscrições para programas de estágio em 2026, com empresas que aceitam diversos cursos. Companhias como Unidas, Ultrapar, Zurich e Pátria distribuem vagas nos municípios de São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. Os prazos e links de inscrição variam de acordo com a estágiocompanhia, mas todos os processos seletivos serão realizados pela Companhia de Estágios.

Confira as especificidades de cada vaga:

PATRIA

A Patria é uma empresa gestora de investimentos alternativos. Está com inscrições abertas para alunos de cursos diversos, com formação prevista entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. O programa oferece 30 vagas em São Paulo/SP.

A vaga exige inglês avançado/ fluente.

Os benefícios oferecidos incluem vale-refeição, plano de saúde, vale-transporte, seguro de vida e descontos em produtos e serviços de empresas do portfólio da empresa.

Bolsa-auxílio: R$2.500,00 no primeiro ano e R$3.000,00 no segundo ano de estágio.

Prazo de inscrição: 14/09

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/patria/





ULTRAPAR

A Ultrapar é uma empresa que atua nos setores de energia, infraestrutura e logística através de marcas conhecidas, como: Ipiranga, Ultragaz, Ultracargo e Hidrovias do Brasil. A empresa está com inscrições abertas para São Paulo/SP, em regime presencial.

Os cursos elegíveis são Administração, ciências econômicas, direito, economia, engenharias, relações internacionais e cursos correlatos, com previsão de formação a partir de dezembro de 2026 até dezembro de 2027.

Os benefícios oferecidos são vale-refeição, vale-transporte, wellhub (rede de assinatura de academias), plano de saúde e seguro de vida.

Bolsa-auxílio: não informado.

Prazo de inscrição: 28/09

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/ultrapar/

ZURICH

A Zurich é uma companhia suíça no segmento de seguros, com atuação em 210 países. Está oferecendo vagas para pessoas negras em São Paulo/SP, no Brooklin, na modalidade de trabalho híbrido.

Os cursos elegíveis são administração, ciências atuariais, ciência de dados, direito, economia, engenharias, estatística, TI e outros.

Os benefícios incluem assistência médica, assistência odontológica, vale-refeição, wellhub (rede de assinatura de academias), programa de idiomas e day off de aniversário.

Bolsa-auxílio: R$2.500

Prazo de inscrição: 26/09

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/zurich/

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá



