Ministério Público do Trabalho promove seminário sobre estágio; inscrição gratuita

Cartaz do II Seminário Nacional de Estágio – Desafios de Inclusão Social e Digital - (crédito: Divulgação/ Ministério Público do Trabalho)

O Ministério Público do Trabalho (MPT) realiza evento para estagiários em 24 e 25 de setembro. O II Seminário Nacional de Estágio desafios de inclusão social e digital ocorre pela parceria do MPT com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade de Fortaleza (Unifor) e será em formato híbrido: presencial no auditório da Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília, e em formato de transmissão pelos canais TV MPT e TV Unifor no Youtube. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site.

Sede do Ministério Público do Trabalho (MPT), em Brasília. (foto: Divulgação/Ubirajara Machado - Secom/MPT)

O evento contará com palestras e painéis sobre estágio na era digital, inteligência artificial, direitos dos estagiários, empregabilidade, inclusão social e fiscalização da legislação. É voltado para estudantes, instituições de ensino superior e empresas públicas e privadas. A ideia é ampliar o debate sobre o papel do estágio na formação cidadã, no combate às desigualdades e na inserção dos jovens no mercado de trabalho em um cenário cada vez mais marcado pela transformação digital.

Cronograma

A programação do seminário é dividida em dois dias: no primeiro, além da abertura a tarde com a participação de autoridades, o seminário terá palestra da procuradora regional do trabalho Guadalupe Touros, vice-coordenadora nacional de Estágio do MPT.

Os debates começam com o painel “Estágio na era digital: a Inteligência Artificial e seu uso eficaz e responsável no ambiente de trabalho”, conduzido pelo professor e juiz federal George Marmelstein. Na sequência, será discutido o tema “Direitos dos estagiários e desafios de empregabilidade”, com a participação da auditora fiscal do Trabalho Shakti Prates Borela e da professora da Unifor Carolina Quixadá.

À tarde, o procurador do trabalho Gustavo Rizzo apresentará o painel sobre fiscalização da legislação estagiária pelo MPT, seguido pela mesa sobre o estágio como política de inclusão social, com a participação de Maria Yasmin Santos da Silva, da Federação Nacional de Estudantes de Direito (Fened).

O seminário será encerrado pelo subprocurador-geral do trabalho Francisco Gérson Marques de Lima, coordenador nacional de Estágio do MPT, com palestra sobre boas práticas tecnológicas na seleção de estagiários. Logo após, será lançado um chatbot sobre estágio, disponível no link.

