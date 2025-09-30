Empresa tecnológica anuncia vagas para profissionais da área

CB Correio Braziliense

Gateware, empresa de transformação digital, anuncia novas oportunidades para profissionais de tecnologia em áreas como inteligência artificial, SAP, desenvolvimento e suporte técnico. Os salários podem chegar a R$ 21 mil, dependendo do nível de senioridade e da complexidade da posição. Para mais informações sobre as vagas abertas na Gateware, acesse https://gateware.com.br/nossas-vagas/ .

Além das posições voltadas à IA, a Gateware também recruta profissionais com expertise em SAP para atuação nas áreas de SAP ABAP, SAP SD, SAP PP e SAP MM. Nesses casos, os salários podem alcançar R$ 21 mil e refletem a complexidade dos projetos de transformação digital e integração de sistemas. Outro destaque é a oportunidade para desenvolvedor ServiceNow, com remuneração de até R$ 11 mil, e para analista de suporte N2, com salário de até R$ 6.500, para atuação presencial em Campinas, São Paulo.

A gerente de recrutamento e seleção da Gateware, Thatyane Costa, afirmou que muitas dessas oportunidades exigem alto nível de qualificação técnica e comportamental, com destaque para a fluência em inglês, experiência em metodologias ágeis, boa comunicação e capacidade de traduzir demandas de negócio em soluções práticas. Outro ponto que pode impactar a seleção é a falta de atenção ao currículo. Candidatos experientes, por vezes, não incluem todas as competências técnicas que dominam. Isso pode fazer com que sejam desconsiderados ainda na triagem automática ou na etapa inicial da análise. Ter um currículo completo, objetivo e adaptado para cada vaga é um passo estratégico para avançar no processo.



