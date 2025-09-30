Empresas abrem seleção para estágios com salários de até R$ 2,3 mil

YM Yandra Martins*

Programa de estágios - (crédito: Divulgação/Danone Brasil)

Seis grandes empresas estão com processo de inscrição aberto para vagas de estágio em todo o Brasil. Totalizando mais de 20 oportunidades, os benefícios incluem, a depender da instituição, desde bolsa auxílio até assistência odontológica e gratificação natalina. O período de inscrição e os valores salariais também variam entre as empresas participantes.



Essas iniciativas são fundamentais para jovens talentos que desejam aplicar na prática o que aprendem em sala de aula e desenvolver competências profissionais, além de representar um passo essencial para estudantes que buscam construir trajetórias sólidas desde cedo em companhias de destaque no mercado.

Danone

A Danone Brasil, líder em produtos lácteos e de nutrição especializada, possui mais de 20 vagas, distribuídas entre áreas como: operações, supply, compras, financeiro em Poços de Caldas (MG); e qualidade, financeiro, compliance, jurídico, recursos humanos, marketing, planejamento e inovação, sustentabilidade e trade marketing, em São Paulo (SP). As candidaturas poderão ser realizadas até 19/10, por meio do link.

Em São Paulo, os estagiários receberão bolsa-auxílio de R$1.900 no primeiro ano e R$2.100 no segundo ano, além de vale-refeição no valor de R$830,00. Já em Poços de Caldas, a bolsa-auxílio é de R$1.710 no primeiro ano e R$1.890 no segundo ano, e os estagiários contam com refeitório na fábrica como benefício adicional. Além disso, entre os benefícios, estão contemplados plano de saúde e odontológico, seguro de vida, desconto em produtos Danone, auxílio-creche, vale academia, day off no aniversário e cesta de Natal.



ZAMP

A ZAMP®, responsável pelas marcas Burger King®, Popeyes®, Subway® e Starbucks® no Brasil, possui vagas para o programa de estágio 2026, que chega em um formato voltado para talentos de alto potencial. A proposta é atrair jovens que desejam desenvolvimento acelerado, impacto real no negócio e a oportunidade de trilhar uma carreira no setor de food service nas áreas corporativas da organização, localizada em São Paulo. As inscrições encerram em 16 de outubro pelo link.



Os estagiários terão direito a bolsa-auxílio de R$ 2.300, vale-alimentação, cartão multibenefícios, TotalPass, plano de saúde e odontológico, além de seguro de vida. Para se candidatar, é necessário estar regularmente matriculado em um curso superior, exceto áreas da saúde, (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) ou técnico em instituição de ensino brasileira, com previsão de conclusão entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. É necessário ter disponibilidade para cumprir 30 horas semanais em modelo híbrido, na região do Butantã, em São Paulo. Não é exigido conhecimento em outro idioma.



Livelo

A Livelo, maior empresa de recompensas do Brasil, anuncia a abertura das inscrições para mais uma edição de seu Programa de Estágio Afirmativo, realizado em parceria com a Companhia de Estágios possui 18 vagas distribuídas entre as áreas de administrativa, atendimento e operações, ativação promocional, dados, marketing, produtos e recursos humanos. A iniciativa é exclusiva para pessoas pretas e pardas e reforça o compromisso da empresa com a promoção da equidade e a construção de um ambiente de trabalho mais inclusivo e diverso.

O início das atividades está previsto para janeiro de 2026, em modelo híbrido, com a parte presencial sendo em Barueri (SP). A empresa busca candidatos que estejam cursando graduação em áreas correlatas a marketing, administração, ciência da computação, engenharia ou tecnologia, com previsão de formatura entre junho e dezembro de 2027.

Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio no valor de R$ 2.100, vale-alimentação e vale-refeição, vale-cultura, vale-transporte ou estacionamento, assistência médica e odontológica, seguro de vida, apoio à saúde mental e física, entre outras iniciativas voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 10 de outubro através do link: Link



Ultracargo

A Ultracargo, maior empresa independente de armazenamento de granéis líquidos no Brasil, recebe até 20 de outubro inscrições para o programa de estágio, voltado a graduandos com previsão de formatura em 2026 ou 2027. Ao todo serão disponibilizadas 10 vagas, sendo oito na matriz em São Paulo (SP) e duas em Santos (SP). Os selecionados irão atuar nas diversas áreas da companhia como engenharia, operações, comercial, novos negócios, ssma, entre outras.



O Programa terá início em janeiro de 2026, com duração inicial de um ano e possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. As etapas do processo seletivo incluem entrevista online, avaliação de fit cultural, apresentação de case e entrevista final com gestores.



As posições são presenciais, com jornada de seis horas diárias (30h semanais), e oferecem bolsa-auxílio de R$2.220, além de benefícios como assistências médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e vale refeição (ou refeição no local, conforme a localidade de atuação). As inscrições podem ser feitas neste link.

MRV&CO

A MRV&CO, maior construtora da América Latina e líder no mercado residencial, está com inscrições abertas até 20 de outubro. O programa é voltado a estudantes com previsão de formatura a partir de 2026 e terá início em janeiro do próximo ano, com duração inicial de um ano e possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. As etapas do processo seletivo incluem entrevista online, avaliação de fit cultural, dinâmicas e entrevista final com gestores.

Ao todo serão disponibilizadas vagas em diversas localidades do Brasil, com foco em canteiros de obras e escritórios regionais. Os selecionados irão atuar em áreas estratégicas da companhia, como engenharia civil, arquitetura e engenharia de produção, em um ambiente que valoriza o aprendizado prático aliado à teoria.

As posições são presenciais, com jornadas de 4 ou 6 horas diárias, e oferecem bolsa-auxílio de R$1.150 (4h) ou R$1.700 (6h), além de vale transporte. É desejável conhecimento em pacote office, especialmente excel. As inscrições estão abertas neste link.



MSD BRASIL

A MSD Brasil, em suas divisões de saúde humana e saúde animal, possui vagas para o Programa de Estágio Estrelas do Futuro. São 16 vagas em diferentes áreas onde as inscrições são feitas pelo site até o dia 14 de outubro. O valor da bolsa-auxílio vai de R$1.650,00 a R$2.300,00, a depender da localização e da posição.

As oportunidades contemplam múltiplas áreas de atuação e exigem disponibilidade para trabalho presencial nas localidades indicadas, além de conciliar as atividades do estágio com os estudos. Os estudantes precisam ter disponibilidade de estagiar 6h diárias, sendo a contratação de até dois anos, variando conforme o contrato com a instituição de ensino e probabilidade de renovação após o término do período. As vagas estão distribuídas entre a capital de São Paulo, e as cidades Campinas (SP), Cruzeiro (SP) e Vinhedo (SP).

Entre as áreas que receberão as pessoas estagiárias estão: ehs (environment, health & safety — meio ambiente, saúde e segurança), crm & insights (customer engagement), assuntos regulatórios, distribuição e logística, procurement — external manufacturing, digital & inovação, supply chain – logística, supply chain – planejamento de produção, external quality assurance, marketing general medicine, marketing oncologia, marketing omnichannel – digital, operações de rh e relações governamentais.

Os benefícios oferecidos são: bolsa auxílio, assistência médica, assistência odontológica, refeição flash, cesta de natal, subsídio funcional, vacinas in loco, vale transporte, estacionamento, seguro de vida, convênio academia – gympass, plano de saúde pet, medicamentos pet com desconto e gratificação natalina.



