DPDF abre 140 vagas para estágio em direito

AM Alice Meira

A prova será composta por 30 questões, todas de múltipla escolha - (crédito: Reprodução/ Portal DPDF)





A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) lançou edital para a contratação de estagiários. As inscrições podem ser realizadas entre 13 e 28 de outubro, pelo site da Super Estágios. A DPDF oferece 100 vagas para estudantes de graduação (do 6º ao 8º semestre) e 40 para pós-graduação, todas na área do Direito, com a formação de cadastro de reserva.

A prova será on-line, realizada até o prazo final das inscrições, com a previsão de divulgação do gabarito definitivo no painel do estudante em 12 de novembro. A publicação do resultado final do certame será em 10 de dezembro.

Os salários variam de R$ 900 e R$ 1,2 mil, para estagiários de graduação e pós-graduação, respectivamente, além de auxílio transporte. O regime será de 25 horas semanais, distribuídas em cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira.

Prova

A prova será composta por 30 questões, todas de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma: oito de português; seis de direito constitucional; oito de direito civil e processual civil; e oito de direito penal e processual penal. Há a previsão de reserva de vagas para candidatos com deficiência (10%) e pretos e pardos (20%).

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá