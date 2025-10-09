Evento do Ciee oferece mais de 20 mil vagas de estágio

AM Alice Meira

Os jovens terão oportunidade de ter seu currículo avaliado - (crédito: Divulgação/ CIEE)

A Expo Ciee, o maior evento gratuito de trabalho jovem da América Latina, oferecerá mais de 20 mil vagas de estágio e aprendizagem desta quinta-feira (9/10) até sábado (11/10), no Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em São Paulo. As inscrições são por meio do site.

Os jovens terão oportunidade de conhecer sobre o mercado de trabalho, fazer networking e até mesmo levar seus currículos para avaliação de consultoria na Arena do Trampo, onde é possível contar com uma análise detalhada das informações, com sugestões de mudanças e complementos importantes para otimizar a busca por trabalho.

A feira também contará com equipes do time Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) para auxiliar os visitantes na busca e encaminhamento de vagas, realização de atualização cadastral, aplicação de provas para processos seletivos públicos, além de salas para processos seletivos de vagas em aberto e outras ativações. Também é possível baixar o aplicativo da EXPO Ciee 2025 participar da gamificação do app e concorrer a premiações diárias.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.