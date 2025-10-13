Programa de estágio oferece 70 vagas na área de tecnologia

CB Correio Braziliense

Vagas de estagio para nível superior e técnico - (crédito: Crédito:Divulgação/ CPQD)

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD) anuncia a abertura de 70 vagas para jovens que realizam curso técnico ou superior. O programa de estágio apresenta vagas em diferentes áreas do conhecimento. Os currículos devem ser enviados até 17/10 por meio do site:https://bit.ly/3KL6eE1.

Para estudantes de nível superior, há vagas disponíveis nas áreas de blockchain, cibersegurança, engenharia da computação, ciências da computação, engenharia de telecomunicações, análise de sistemas, engenharia elétrica, administração, ciências econômicas, sistemas de informação, ciências contábeis e marketing. Já para os alunos de nível técnico, as áreas disponíveis são processamento de dados, informática, telecomunicações, eletroeletrônica e elétrica.

O programa de estágio contém vagas híbridas e uma bolsa-auxílio. Para estagiários a remuneração é de R$1,8 mil para o primeiro ano de estágio, caso o contrato de estágio seja renovado por mais um ano, o valor da bolsa é de R$2,1 mil. E aos alunos do nível técnico a bolsa é de R$1.000 (carga horária de seis horas) ou R$1.350 (carga horária de oito horas). Os benefícios incluem transporte fretado, plano de saúde, cartão-refeição, programas de saúde e bem-estar, WellHub (Gympass), seguro de vida, clube e possibilidade de progressão na carreira. Para participar do programa, é necessário estar regularmente matriculado, com previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027, e ter disponibilidade para estagiar 6 horas por dia, preferencialmente das 8h às 15h (com uma hora de intervalo).



Para mais informações acesse o site: https://bit.ly/3KL6eE1.








