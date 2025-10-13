Volkswagen do Brasil abre inscrições para o Programa de Estágio 2026

CB Correio Braziliense

Programa de estágio Volkswagen - (crédito: Credito:Reprodução/Volkswagen)

Volkswagen, empresa produtora de automóveis, anuncia programa de estágio para 2026. Serão 50 vagas nas quatro vagas no Brasil, nos estados de São Paulo e Paraná contemplando cursos como engenharia, administração, tecnologia da informação, logística, direito, ciências contábeis, psicologia, secretariado, marketing, entre outros. As inscrições estão abertas até 14 de novembro de 2025 e podem ser realizadas pelo site: https://bit.ly/43cfK9p, os candidatos selecionados iniciarão suas atividades em março de 2026.

O programa é uma porta de entrada para jovens que desejam desenvolver suas habilidades em um ambiente inovador, colaborativo e comprometido com o futuro da mobilidade. As vagas oferecem uma jornada de seis horas diárias, das 8h às 15h, com modelo de trabalho híbrido ou presencial, dependendo da área e localidade.



Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em curso de graduação bacharel. Além da vivência prática na maior fabricante de automóveis do Brasil, os estagiários terão acesso a uma série de benefícios, como bolsa-auxílio, plano de saúde, transporte fretado, almoço subsidiado e acesso a plataforma de idiomas.

“Nosso Programa de Estágio representa uma porta de entrada para quem deseja iniciar a carreira em um ambiente dinâmico, inovador e com foco no desenvolvimento contínuo. Buscamos jovens talentos que queiram crescer junto com a Nossa VW, contribuindo com novas ideias e participando de projetos que geram aprendizado e impacto. Mais do que oferecer vagas, queremos proporcionar uma jornada de desenvolvimento e transformação, com mentoria, aprendizado constante e oportunidades reais de crescimento profissional”, afirma Douglas Pereira, vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul.

Para informações sobre cada vaga: https://bit.ly/43cfK9p



