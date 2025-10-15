Programa Inova talentos abre vagas na área de tecnologia e inovação para pesquisadores

CB Correio Braziliense

Programa Inova Talentos - (crédito: Iano Andrade / CNI)

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que desenvolve talentos e oferece soluções inovadoras para empresas do Brasil, abre 209 oportunidades no Programa Inova Talentos. Com bolsas que chegam a R$12 mil, as oportunidades são destinadas a técnicos, graduandos, mestrandos e doutorandos das áreas de engenharia da computação, química, economia, administração, farmácia, biotecnologia, ciência de dados, entre outras. Para acessar as vagas e etapas do processo seletivo basta acessar o site: https://bit.ly/43fytkx.

A iniciativa visa integrar a academia com o setor produtivo, promovendo inovação através da atuação prática de bolsistas altamente qualificados. O projeto tem duração de 12 meses, com modalidades de atuação presencial, híbrida ou remota e contará com vagas em grandes empresas, como Sesi, Nestlé Brasil, Bradesco, Becomex, L’Oréal, Vale, Braskem e Whirlpool, entre outras. o programa oferece uma experiência concreta de imersão em inovação, desenvolvimento de competências estratégicas e possibilidade de efetivação nas empresas participantes.

As vagas estão distribuídas por diversos estados do país, com destaque para Acre, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

“A inovação é o resultado da transformação do conhecimento em soluções de alto valor para o setor produtivo. Com o Inova Talentos, garantimos que profissionais altamente capacitados transformem teoria em prática, desenvolvendo soluções para os principais desafios da indústria”, afirma Sarah Saldanha, superintendente do IEL.

É importante entrar em contato com o IEL do seu estado para verificar vagas disponiveis na região. Para mais informações: https://bit.ly/43fytkx.