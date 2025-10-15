UnB lança processo seletivo para estágio no Arquivo Central

CB Correio Braziliense

Unb processo seletivo para estágio - (crédito: Crédito: Reprodução/ Arquivo Central Unb)

A Universidade de Brasília (UnB) abre inscrições para processo seletivo de estágio no Arquivo Central. As oportunidades são voltadas a estudantes dos seguintes cursos: arquivologia; administração; audiovisual; biblioteconomia; cinema; comunicação; gestão pública; museologia; história; ciências sociais ou áreas correlatas. As inscrições vão até 19 de outubro e podem ser realizadas pelo formulário: https://bit.ly/3WrSHUF, e as documentações necessárias devem ser enviadas para o e-mail arquivocentral@unb.br com a descrição "Inscrição Processo Seletivo para estágio ACE - UnB.

Serão 30 horas semanais com uma bolsa-auxílio de R$1.125,69 e o auxílio transporte de R$10,00 por dia. É obrigatório ter completado pelo menos um semestre do atual curso de graduação e não estar nos últimos dois períodos dos cursos selecionados.

As atividades do estágio será: apoiar a realização de projetos de extensão; auxiliar na realização de pesquisas no acervo; descrever documentos com base em princípios arquivísticos; transcrever conteúdos em áudio e vídeo, garantindo a acessibilidade e o registro textual; colaborar com ações de difusão do acervo, promovendo o acesso à informação e à memória institucional; atuar em projetos voltados à gestão documental; classificar documentos conforme normas arquivísticas e critérios técnicos; realizar a higienização, acondicionamento e armazenamento adequado dos documentos; digitalizar documentos para fins de preservação e atendimento à pesquisas; ordenar documentos.

O processo inclui análise curricular e entrevista presencial, de caráter eliminatório. A entrevista será pontuada de 0 a 10, exigindo-se nota mínima de 5 pontos. É avaliado critérios como: nível de conhecimento; capacidade de raciocínio e inter-relacionamento de ideias e conceitos e forma de expressão.



Para mais informações confira o edital:https://bit.ly/3W7D4l2.





