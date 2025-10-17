Ciee oferece mais de 400 vagas de estágio no Distrito Federal

AM Alice Meira

O Distrito Federal está entre os estados com maiores oportunidades de estágio oferecidas pelo CIEE - (crédito: Divulgação/ CIEE)

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 487 vagas de estágio abertas no Distrito Federal. As áreas são em diversos cursos, com oportunidades no ensino médio e superior. Há chances em setores como comunicação, educação e saúde, mas a maior oportunidade de vagas estão nas áreas administrativa (147), no ensino médio (46), informática (41), direito (39) e contabilidade (36).

Em todo o país, o Ciee soma mais de 5,9 mil vagas de estágio e aprendizagem. Os estados com maior número de oportunidades são São Paulo, Distrito Federal, Ceará e Bahia, que lideram o ranking nacional de empregabilidade jovem.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no portal ou presencialmente, na unidade do CIEE/DF, localizada na EQSW 304/504, Sudoeste.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.