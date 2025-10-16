Eletrobras lança Programa de Estágio com vagas em todo Brasil

Oportunidades para nível superior com inscrições abertas até 17 de novembro

Correio Braziliense
postado em 16/10/2025 19:24
Programa de estágio Eletrobras 2026 - (crédito: Crédito: Reprodução/ Eletrobras)
Por Gabriela Braz 

 A Eletrobras, empresa de energia elétrica, abre programa de vagas para estudantes do nível superior de cursos como: engenharia; administração; comunicação social; direito; entre outros, e as oportunidades abrangem todas as regiões do Brasil. O Programa de Estágio Eletrobras 2026 tem inscrições abertas até 17 de novembro pelo site https://bit.ly/4nX857v.  

O programa vai oferecer 145 vagas, sendo 81 oportunidades na região Sudeste; 34 no Nordeste; 15 no Sul; oito no Norte e sete vagas no Centro-Oeste. Para participar, o candidato deve cursar a partir do 6º período da graduação ou a partir do 4º período do curso tecnólogo. O andamento do processo seletivo para o Programa de Estágio deverá ser acompanhado unicamente pelos canais oficiais da Eletrobras.

Os estados são: Bahia;  Espírito Santo;  Minas Gerais;  Pará;  Pernambuco;  Rio de Janeiro;  Rondônia; Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. É necessário ser estudante de graduação a partir do 6º período, e no máximo, a um ano de formação; e estudantes de cursos tecnólogos a partir do 4º período. A carga horária é de seis horas trabalhadas por dia no modelo presencial. Os benefícios são bolsa-auxílio, auxílio-transporte, vale-alimentação ou vale-refeição, plano de saúde e seguro contra acidentes pessoais.

A iniciativa visa contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos universitários com a oportunidade de trabalhar na área desejada com experiências reais. 

Para mais informações, acesse: https://bit.ly/4nX857v.  

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.



