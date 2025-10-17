Programa de estágio para 2026 busca estudantes de graduação

CB Correio Braziliense

Por Gabriela Braz

Empresas como Banco ABC, Epson, Indovinya, Ultragaz, Wabtec e Clariant estão com inscrições abertas para processo seletivo de estágio para o ano de 2026. As oportunidades são para os estados de Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os programas oferecem: bolsa-auxílio e benefícios, como Gympass/Wellhub, refeitório no local e trilhas de desenvolvimento.

A Companhia de estágio, programa que busca jovens para recrutamento e seleção de estagiários, trainees e jovens aprendizes, está à frente do processo seletivo de 2026. Confira mais detalhes das seleções:

Banco ABC Brasil



O Banco ABC Brasil está com o programa de estágio voltado para estudantes do ensino superior, com previsão de conclusão entre junho de 2027 e dezembro de 2028. As vagas estão distribuídas nas cidades de São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP e Porto Alegre/RS, abrangendo diferentes áreas de atuação, incluindo tecnologia, negócios e operações. Além da bolsa-auxílio de R$ 2.913,79, os benefícios incluem: vale-refeição de R$ 1.173,26, assistência médica, auxílio-transporte, auxílio home office, seguro de vida, trilha de desenvolvimento pessoal, quick massage, programas de bem-estar, acesso a apoio psicológico, financeiro e jurídico. O prazo para inscrição vai até 31/10 pelo site https://bit.ly/4nbf2Az.

EPSON

A EPSON anuncia a abertura de cinco vagas para estágio, três vagas na administração, nas áreas de finanças e marketing, e duas na fábrica, nas áreas de operação e manufatura, que é distribuída entre os setores de produção, engenharia e qualidade. Os estudantes devem estar com ensino superior em andamento nas áreas de jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, marketing, rádio e TV, engenharias, administração, contabilidade, economia e comércio exterior, com conclusão prevista a partir de 12/2026 até 12/2027. O processo seletivo incluirá um teste online e um painel presencial na sede da Epson em Barueri/SP, permitindo aos candidatos conhecerem a fábrica da empresa no Brasil. O prazo de inscrição vai até 2/11 pelo site https://bit.ly/4n7cSSn.

Ultragaz

A Ultragaz está com inscrições abertas para programa de estágio para atuação em municípios de diversos estados do país. No estado de São Paulo, há vagas em Barueri, Bauru, Campinas, Mauá, Paulínia, Ribeirão Preto e São José dos Campos. Na Bahia, em Juazeiro e Salvador. Também há oportunidades em Curitiba/PR, Palhoça/SC, Canoas/RS, Rio de Janeiro/RJ e Senador Canedo/GO. As vagas oferecidas são para os cursos de administração, direito e engenharias que tem previsão de conclusão para dezembro de 2026. Conhecimento de inglês e pacote office são necessários para algumas das vagas oferecidas. Além da bolsa-auxílio, os benefícios oferecidos são: assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte, 30 dias de recesso remunerado, vale-refeição (R$ 1.056,00) ou refeitório no local (a depender da localidade), cesta de natal, gympass e wellhub. Inscrições até 02/11 pelo site https://bit.ly/43nTZDG.



Wabtec



A Wabtec está com inscrições abertas para estágio com modelos de trabalho híbrido e presencial. São elegíveis para as vagas estudantes de graduação com previsão de formação a partir de dezembro de 2027 nas seguintes áreas: administração, análise de sistemas, ciência da computação, ciência de dados, comércio exterior, comunicação social, contabilidade, direito, economia, eletrônica, engenharia de automação, engenharia da computação, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia metalúrgica, engenharia química, estatística, logística, mecatrônica, publicidade, química, relações internacionais, relações públicas e sistemas da informação. É requisito ter inglês a partir do nível intermediário. Além do bolsa-auxilio. os benefícios incluem: vale-transporte, vale-refeição ou refeitório de acordo com a localidade, seguro de vida, convênio médico e odontológico, apoio social (orientação psicológica e financeira), headspace (app focado em saúde mental), plataforma de treinamentos, oportunidade de desenvolvimento técnico e pessoal, grupos de afinidade e estacionamento de acordo com a localidade. As inscrições vão até 2/11 pelo site https://bit.ly/47951hi.

Clariant

A Clariant está com as inscrições abertas para estágio, as vagas são para estudantes de graduação e ensino técnico nos municípios de Jacareí/SP, São Paulo/SP, Suzano/SP e Vitória da Conquista/BA. As vagas abrangem cursos de administração, bioquímica, comércio exterior, cosmetologia, engenharia química / civil / minas / controle e automação / elétrica / mecatrônica/materiais/produção, farmácia, logística, química, química industrial, tecnologia da construção civil (modalidade Edifícios), técnico em segurança do trabalho e técnico em eletromecânica., com prazo de formação a partir de dezembro de 2027 para ensino técnico, e a partir de dezembro de 2026 para graduação. Além da bolsa-auxílio, os benefícios oferecidos são: vale-transporte, fretado e/ou estacionamento (a depender da localidade), restaurante no local ou vale-refeição (a depender da localidade), assistência médica e odontológica, desconto em medicamentos wellhub, psicoterapia online, recesso remunerado, folga no mês do aniversário, vale-presente de natal e seguro de vida. Inscrições até 28/10 pelo site https://bit.ly/4777tGx.

Indovinya

A Indovinya está com inscrições abertas para estágio, as vagas de estágio são para estudantes do ensino superior nos municípios de Mauá/SP, São Paulo/SP, Tremembé/SP e Triunfo/RS em modelo de trabalho híbrido ou presencial. As oportunidades são voltadas para os cursos de administração, direito, engenharias, psicologia, recursos humanos, publicidade e propaganda, relações públicas, química, química Industrial e correlatos, com a previsão de formação entre dezembro de 2027 e junho de 2028. Além da bolsa-auxilio, os benefícios oferecem: plano médico, programa de suporte à saúde emocional, seguro de vida, programa de orientação nutricional, vale-refeição ou refeitório no local (a depender da localidade), wellhub ou totalpass, vale-transporte ou fretado (a depender da localidade), kit natalino ou cartão de natal. Inscrições até 26/10 pelo site https://bit.ly/4qlLjb2.

