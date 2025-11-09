667 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

ESTÁGIO ACADÊMICO
O Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (Idor) abriu as inscrições para os Programas de Estágio Acadêmico 2026 em medicina e farmácia, oferecendo aos estudantes a oportunidade de integrar teoria e prática em hospitais de excelência da Rede D'Or e centros de pesquisa clínica. O Programa de medicina disponibiliza 115 vagas em áreas como medicina intensiva, emergência e cardiologia, em hospitais do Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais e Alagoas. A carga horária é de 12 horas semanais, em plantões diurnos, com duração de um ano, renovável por mais um. O Programa de Farmácia oferece estágios em Farmácia Hospitalar, Clínica e Pesquisa Clínica, em hospitais no Rio de Janeiro e unidades do IDOR na Bahia e em São Paulo, com 18 horas semanais distribuídas em três turnos. As inscrições vão até 17 de novembro, e a prova presencial será em 23 de novembro, no Rio de Janeiro. O valor da inscrição é de R$ 260 para medicina e R$ 70 para Farmácia. Programa de medicina: https://sl1nk.com/ztGqw e programa de farmácia: https://sl1nk.com/RxMH6.
ELETROBRAS
145 VAGAS
O Programa de Estágio Eletrobras 2026 está com inscrições abertas até 17 de novembro, pelo site ( https://encurtador.com.br/qUZa). As 145 vagas são para diversos cursos, como engenharia, administração, comunicação social e direito. O processo seletivo inclui testes on-line e entrevista com gestores. Para participar, o candidato deve cursar a partir do 6º período da graduação ou a partir do 4º período do curso tecnólogo. O programa vai oferecer 81 oportunidades na região Sudeste, 34 no Nordeste, 15 no Sul, oito no Norte e sete vagas no Centro-Oeste. A iniciativa visa contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional dos universitários, com a oportunidade de trabalhar na área desejada. O andamento do processo seletivo deverá ser acompanhado pelos canais oficiais da Eletrobras.
- CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola
- IEL - Instituto Euvaldo Lodi
- IF - Estágios Instituto Fecomércio
- ESPRO - Ensino Social Profissionalizante
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)
» Localização: EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30 O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:
» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30
» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h
» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h
» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP
Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar.
Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027. O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio
ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)
Telefones (61) 2026-1111
Endereço Fiscal: Rua das Pitangueiras Lote 06 Lojas 11/12
CEP: 71908-540 parte 100
Telefones: 61 2017-0778
Observação: Para concorrer às vagas será necessário manter um cadastro atualizado em nosso site: www.brasiliaestagios.com.br
Estudantes interessados na seleção devem enviar currículo em formato PDF para o e-mail: vagas@brasiliaestagios.com.br , colocando no assunto o número da vaga. Horário de Funcionamento da Brasília Estágios & Empregos: Segunda à sexta-feira, de 9h às 12h e 13h às 18h (atendimento remoto) As vagas de estágios são atualizadas e disponibilizadas diariamente no site: www.brasiliaestagios.com.br , no facebook.com/brasiliaestagios , no Instagram: @brasiliaestagios e ainda no telegram: https://t.me/+R4nhlq7L27c1NzEx .
As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras
Estudantes devem cadastrar o currículo no site
Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte.
Telefone: (61) 3424-3101 / 3424- 3100
Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br
* As vagas podem ser alteradas sem aviso prévio pelos agentes de integração