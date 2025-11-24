Empresa Vamos abre 25 vagas para jovem aprendiz

Correio Braziliense

Programa Jovem aprendiz da Vamos abre 25 vagas para áreas de mecânica e administração - (crédito: Reprodução/Vamos)

Por Gabriela Braz

A empresa de veículos Vamos, que faz parte do grupo Simpar, está com oportunidades abertas para jovens aprendizes nas áreas de mecânica e administração. As vagas fazem parte da segunda edição do Programa de Jovens Aprendizes, que, neste ano, oferece 25 vagas. O programa é direcionado a jovens entre 18 e 24 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio, e interessados em iniciar carreira nas áreas mecânica ou administrativa. As inscrições devem ser realizadas pelo site: https://bit.ly/4oSzEPI até o dia 3 de dezembro.

As oportunidades são para candidatos residentes em Uberlândia (MG), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Salvador (BA), Sinop (MT), Itajaí (SC), Recife (PE), Pinheiro (PR), Guarulhos (SP), São Leopoldo (RS) e Goiânia (GO). Ao longo do programa, os aprendizes terão acesso a atividades práticas e teóricas, desenvolvendo competências essenciais para o seu desenvolvimento profissional.

Na mecânica, os conteúdos incluem elétrica e sistemas eletrônicos, mecânica, metrologia e sistemas de freio, leitura e interpretação de manuais técnicos, transmissão, suspensão e direção, termomecânica e motor a diesel, além de temas voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional.

Já na administrativa, o foco está na organização e gestão de documentos físicos e digitais, planejamento e controle de agendas, registro e atualização de informações em sistemas e planilhas, técnicas de recepção e atendimento ao cliente, competências socioemocionais, comunicação eficaz e desenvolvimento pessoal e profissional.

A carga horária será de quatro ou seis horas diárias, permitindo ao jovem conciliar estudos e prática profissional. Além da remuneração, os aprendizes terão acesso a um clube de benefícios com descontos em diversas categorias e a uma central de apoio 24 horas que oferece suporte psicológico, jurídico, financeiro e social para colaboradores e familiares, com licenças-maternidade e paternidade estendidas, kit escolar, acesso à plataforma de aprendizado contínuo Universidade Vamos, que disponibiliza trilhas de desenvolvimento para que cada profissional assuma o protagonismo da própria carreira e totalpass para cuidados com saúde e bem-estar, entre outros benefícios.

O processo seletivo inclui cadastro na plataforma, triagem de perfis, entrevista com a equipe de recrutamento e seleção, entrevista focal na loja local, etapa com a gestora administrativa e, por fim, o processo de contratação dos aprovados.

Para as inscrições e informações detalhadas sobre as vagas, acesse: https://bit.ly/4oSzEPI,

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá.