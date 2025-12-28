ESTÁGIOS

650 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas. O Correio não é responsável por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos

28/12/2025
(crédito: EuEstudante)
Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:
OPORTUNIDADE

Grupo Salta Educação

Inscrições para estágio

O Grupo Salta Educação anunciou a abertura das inscrições para o Estagiar para Transformar, programa de estágio destinado a estudantes de pedagogia que desejam vivenciar a profissão para além da sala de aula e compreender, na prática, como funciona a engrenagem pedagógica da escola. A iniciativa combina formação pedagógica e experiência em gestão escolar, preparando futuros profissionais para os desafios do dia a dia educacional. Com o conceito "Vivendo a pedagogia além da sala de aula", o programa oferece uma imersão nos bastidores da escola, com atuação direta junto à coordenação pedagógica, acompanhamento contínuo de equipes e uma formação estruturada no modelo de job rotation, com duração de março a dezembro. Ao longo do percurso, os participantes têm a oportunidade de desenvolver competências essenciais para a atuação pedagógica, tendo a possibilidade de efetivação como assistente pedagógico ao final do programa. Nesta edição, o Estagiar para Transformar conta com 20 vagas, distribuídas nos seguintes estados, conforme edital: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Durante o estágio, os estudantes atuarão diretamente nos bastidores da escola, apoiando a coordenação pedagógica, contribuindo para a organização de processos pedagógicos, acompanhando rotinas escolares e interagindo com professores e alunos. A proposta reforça a importância da pedagogia aplicada à gestão educacional, evidenciando o papel estratégico desses profissionais no funcionamento das instituições de ensino. Para participar do processo seletivo, é necessário estar cursando pedagogia, ter previsão de conclusão do curso até dezembro de 2027, possuir disponibilidade para estagiar seis horas diárias e residir em um dos estados com vagas disponíveis. As inscrições estão abertas até 25 de janeiro e devem ser realizadas, exclusivamente, pelo site https://l1nq.com/yxpVn.

ESTÁGIOS 

CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)

»  Localização: EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30 O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:
» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30
» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h
» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h
» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP

IEL (Instituto Euvaldo Lodi)

Localização: Plano Piloto (SCN, Quadra 1, Bloco E, Ed. Central Park) e UnB (Masc Norte, Sala AT 2/20).
Atendimento: das 9h às 17h (Plano Piloto) e das 9h às 16h (UnB)
Telefone: (61) 3226-9754 (Plano Piloto) e (61) 9-99128-2294 (UnB) O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente, no escritório do IEL. É preciso apresentar CPF, carteira de identidade e comprovante de escolaridade.

IF (Instituto Fecomércio)

Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar. 

Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027. O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio 

ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)

Telefones (61) 2026-1111

BRASÍLIA ESTÁGIOS

Endereço Fiscal: Rua das Pitangueiras Lote 06 Lojas 11/12

CEP: 71908-540 parte 100

Telefones: 61 2017-0778

Observação: Para concorrer às vagas será necessário manter um cadastro atualizado em nosso site: www.brasiliaestagios.com.br

Estudantes interessados na seleção devem enviar currículo em formato PDF para o e-mail: vagas@brasiliaestagios.com.br , colocando no assunto o número da vaga. Horário de Funcionamento da Brasília Estágios & Empregos: Segunda à sexta-feira, de 9h às 12h e 13h às 18h (atendimento remoto) As vagas de estágios são atualizadas e disponibilizadas diariamente no site: www.brasiliaestagios.com.br , no facebook.com/brasiliaestagios , no Instagram: @brasiliaestagios e ainda no telegram: https://t.me/+R4nhlq7L27c1NzEx .

SUPER ESTÁGIOS

As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras

RENAPSI

Estudantes devem cadastrar o currículo no site

EMPLOYER ESTÁGIOS

Localização: Setor Comercial Sul, Quadra 2, Ed. São Paulo, Salas 312 a 315, Asa Sul
Telefone: (61) 3224-6737 E-mailestagiobsb@employer.com.br 
Informações: employerestagios.com.br  

STAG ESTÁGIOS

Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte. 

Telefone: (61) 3424-3101 / 3424- 3100

Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br 


