GB Gabriela Braz

GDF abre inscrições para programa de estágio em órgãos público - (crédito: Reprodução/ Secretaria de Estado de Economia do DF.)

O Programa Transforma DF é uma ação do Governo do Distrito Federal por meio da Secretaria de Economia voltada a jovens que desejam estagiar nos órgãos públicos. O projeto proporciona experiência prática e formação profissional. As inscrições podem ser realizadas pelo site: https://bit.ly/3YYRhSz até 12h de 19 de janeiro.

Para participar, é necessário estar matriculado em alguma instituição, cursando: ensino médio, superior ou técnico, o estagiário selecionado terá uma carga horária de 20 horas semanais. Serão destinadas 20% das vagas para pessoas com deficiencias e 20% para os candidatos negros. Os estudantes de nível superior receberão uma bolsa auxílio de R$ 715 e os de nível médio e técnico R$ 548, além do auxílio transporte de R$ 11 por dia de estágio.

O programa permite aos estagiários uma vivência da rotina no serviço público e promove a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Distrito Federal com a valorização da educação, a inclusão social e a qualificação de jovens talentos para o futuro.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



