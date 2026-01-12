GB Gabriela Braz

IEL tem mais de 1,5 mil vagas de estágio em diversos estados - (crédito: Crédito Iano Andrade)

O Instituto Euvaldo Lodi ( IEL) está com vagas de estágio abertas em diversas localidades do Brasil. São 1.518 oportunidades para os cursos de agronomia, arquivologia, biblioteconomia, biomedicina, comunicação social, economia, enfermagem, fonoaudiologia, veterinária, zootecnia, cursos técnicos, ensino médio, entre outros. Os estágios são remunerados e as bolsas variam de R$ 367 a R$ 2,6 mil, além de um auxílio transporte.

Existem 69 vagas em aberto para o Distrito Federal. As oportunidades são para as áreas de administração, arquitetura e urbanismo, ciência da computação, ciências contábeis, comunicação social, direito, educação física, engenharia civil e de redes, farmácia, pedagogia e psicologia. A remuneração varia de R$ 700 a R$ 1,5 mil. Para realizar o cadastro, basta acessar o site do IEL-DF. Em caso de dúvidas, ligue para (61) 3362-6075, mensagem para (61) 99128-2294 ou envie um e-mail para estagio.iel@sistemafibra.org.br.

O IEL também disponibiliza a plataforma IEL carreiras para conectar estudantes, instituições de ensino e empresas. A ferramenta apresenta as oportunidades de estágio de todo o Brasil com filtros por estado, curso, modalidade e tipos de vagas. As empresas têm acesso a um banco nacional de candidatos, também com função de filtros. É possível realizar testes de perfil para unir o estudante à empresa ideal. Tanto estudantes quanto empresas podem fazer login para se conectarem às novidades.

No primeiro semestre de 2025, o IEL inseriu mais de 55 mil estagiários no mercado de trabalho. O ato educacional proporciona a primeira percepção de experiência profissional prática para jovens de diferentes idades.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.