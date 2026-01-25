904 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

E EuEstudante

SENAC

PROGRAMA DE ESTÁGIO

O Desenvolve – Programa de Estágio do Departamento Nacional do Senac abriu nova seleção. São vagas para início imediato no Rio de Janeiro e em Brasília. O período de inscrições vai até 9 de fevereiro de 2026, às 12h (horário de Brasília). Poderão participar estudantes que estejam cursando o ensino superior a partir do 3º período (para os cursos de graduação/bacharelado) ou a partir do 2º período (para os cursos de graduação tecnóloga) e até o antepenúltimo período (para todos os cursos). Para as vagas destinadas ao estado do Rio de Janeiro, a pessoa deve residir na região do Grande Rio. No caso de Brasília, deve residir na capital ou em qualquer cidade do Distrito Federal. Informações sobre o programa estão disponíveis no edital. Para ter acesso ao edital e se inscrever é neste site pp.ciee.org.br/vitrine/13831/detalhe Benefícios oferecidos: bolsa-auxílio de R$ 1.874,00, auxílio-transporte integral e refeição no local. Carga horária: seis horas por dia (30 horas por semana). A modalidade de trabalho é presencial. O contrato é anual, renovável por até dois anos. A Inscrição: somente via internet, no período de 16/1/2026 até as 12h do dia 9/2/2026 (horário de Brasília). A prova será aplicada on-line: no período de 16/1/2026 até as 12h do dia 9/2/2026 (horário de Brasília). Entrevista e envio de documentação: candidatos aprovados na prova objetiva serão convocados para etapa documental, conforme item 6 do Regulamento 1/2026.

CIEE

VAGAS DISPONÍVEIS

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com 468 vagas de estágio abertas no Distrito Federal. As oportunidades estão disponíveis em empresas privadas, instituições de ensino e órgãos públicos parceiros. As áreas com maior número de oportunidades são ensino médio (94 vagas), administrativa (112), campo do direito (46), educação (31), informática (27) e marketing (23). Também há vagas em setores como comunicação, construção civil, arquitetura e urbanismo, saúde, design, psicologia, produção mecânica e comércio exterior, ampliando as possibilidades para estudantes que desejam iniciar a trajetória profissional e adquirir experiência prática. Ao todo, o Ciee reúne mais de 5,8 mil oportunidades de estágio e aprendizagem pelo Brasil. Com destaque para São Paulo, Distrito Federal e Bahia, que concentram a maior demanda por jovens talentos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo portal www.ciee.org.br ou presencialmente nas unidades da instituição.

ESTÁGIOS