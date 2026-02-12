Correio Braziliense

Anvisa abre processo seletivo para estagiários - (crédito: Divulgação/ Anvisa)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está com processo seletivo para contratação de estagiário. A seleção contempla estudantes do ensino médio e cursos de graduação. As inscrições e a prova on-line podem ser feitas até as 12h do dia 19 de fevereiro. Para conferir requisitos e realizar a inscrição, o candidato deve acessar: https://bit.ly/4bJWzZW.

Além de vagas para estudantes do ensino médio, existem oportunidades para graduandos dos cursos de administração, engenharias, comunicação, gestão pública, psicologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, direito, enfermagem, entre outros que pode ser consultado no site: https://bit.ly/4bJWzZW.

A bolsa auxílio será de R$ 1.125,69 para nível superior (jornada de 30 horas semanais) e R$ 486,05 por mês para nível médio (jornada de 20 horas semanais). O edital também prevê um auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia estagiado.

Organizado pelo Ciee, o processo está aberto para diferentes localidades do Brasil, incluindo o Distrito Federal.

Para mais informações, acesse:https://bit.ly/4bJWzZW.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.





