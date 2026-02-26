Caixa Econômica Federal abre processo seletivo com vagas de estágio

IV Ian Vieira*

Por Ian Vieira

A Caixa Econômica Federal (CEF) abriu um novo processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários em todo o país. As vagas são para estudantes do ensino médio, superior e técnico, e serão preenchidas de acordo com a demanda da instituição. As inscrições abrem 27 de fevereiro e se encerram 20 de março, podendo ser realizadas por meio do site: https://www.superestagios.com.br/.

Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos, estar regularmente matriculados, com frequência comprovada no curso e disponibilidade para atuar na localidade escolhida no momento da inscrição. O valor das bolsas de estágio podem chegar até R$ 1,8 mil.

O processo seletivo será composto por inscrição, prova on-line objetiva e, para candidatos de nível superior, entrevista na unidade da CEF. A avaliação contará com 20 questões de múltipla escolha e poderá ser realizada virtualmente dentro do período do cronograma. O gabarito e o resultado preliminar serão divulgados em 25 de março, após isso, os aprovados irão compor um banco de talentos para futuras convocações ao longo da validade do processo seletivo.

Para estudantes de nível médio e técnico, a jornada será de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, com bolsa de R$ 500 e auxílio-transporte de R$ 150. Já para nível superior, a carga será de cinco horas por dia, somando 25 horas semanais, com bolsa de R$ 1.800 e o mesmo valor de auxílio-transporte. Recursos poderão ser apresentados entre os dias 25 e 26 de março. O resultado final está previsto para 31 de março.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá