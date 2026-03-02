Ciee celebra aniversário de 62 anos com a abertura de 14 mil vagas de estágio

IV Ian Vieira*

Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) comemora os 62 anos com 14 mil oportunidades - (crédito: Divulgação/Ciee)

Por Ian Vieira

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) comemora os 62 anos promovendo mais uma edição da Maratona de Vagas. A ação será realizada presencialmente nesta terça-feira (3/3) em mais de 90 unidades e polos de capacitação espalhados pelo Brasil, reunindo mais de 14 mil oportunidades de estágio e aprendizagem.

10.978 vagas são destinadas a programas de estágio, com maior concentração nas áreas de administração, educação, direito, contabilidade e construção civil. Para aprendizagem, estão previstas 3.088 oportunidades em todo o território nacional, especialmente nos setores de administração, comércio e logística. Entre os estados com maior número de vagas estão São Paulo, Bahia, Goiás e Ceará, além do Distrito Federal.

O superintendente executivo do Ciee, Marcelo Gallo, destaca que a iniciativa representa uma porta de entrada importante para quem busca iniciar a trajetória profissional. “A Maratona de Vagas do Ciee já ajudou milhares de jovens a conquistarem suas primeiras oportunidades de trabalho em anos anteriores. Dessa vez, retomamos com ainda mais força e empenho, determinados a proporcionar às empresas os melhores candidatos.”

Os interessados devem consultar a unidade mais próxima por meio do site oficial: https://portal.ciee.org.br/ e comparecer no dia do evento portando documentos pessoais, como RG e CPF, para realizar ou atualizar o cadastro e conferir as oportunidades disponíveis.

Para participar do programa de estágio, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e estar matriculado no ensino médio, técnico ou superior. Já o programa de aprendizagem é voltado a jovens entre 14 e 24 anos, sem limite de idade para pessoas com deficiência que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio.

O CEO do Ciee, Humberto Casagrande, ressalta que a iniciativa, realizada no mês de aniversário da instituição, reafirma o compromisso histórico da entidade com a inclusão produtiva da juventude brasileira e o fortalecimento de oportunidades no mercado de trabalho.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá