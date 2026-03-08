1.305 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

OPORTUNIDADES

Programa de estágio

A Câmara dos deputados está com inscrições abertas para o programa de estágio universitário. A iniciativa oferece oportunidades para os cursos de tecnologia da informação, design, direito e enfermagem. Para se candidatar, é necessário estar no ensino superior em uma universidade credenciada, confira as faculdades validadas: https://bit.ly/4r1E3jx. Ter concluído ao menos um ano letivo, e, caso seja graduando de cursos tecnológicos, é preciso três semestres nos demais cursos. A pedido da Câmera, é orientado que os interessados não estejam prestes a se formar. Com uma jornada de quatro horas diárias, a vaga oferece uma bolsa de R$ 1.500 e vale-transporte no valor de 13,50 por dia. O contrato tem a duração de um ano, e, a depender do critério do supervisor, pode ser prorrogado. Todas as vagas são destinadas, prioritariamente, a estudantes PCD. Caso não haja nenhum estudante PCD interessado na vaga que atenda os requisitos para estagiar, a oportunidade é aberta aos demais estudantes interessados. As inscrições vão até 10 de março e podem ser realizadas por meio do formulário: https://bit.ly/4smiifr.

Bradesco

Seleção aberta

O Bradesco abriu inscrições para o Programa de Estágio 2026 até 7 de abril. Para participar, o universitário deve estar cursando ensino superior, bacharelado ou licenciatura, do 4º ao 6º semestre. Estudantes de cursos tecnólogos também podem participar e precisam estar cursando a partir do 2º semestre. O Programa oferece bolsa-auxílio, auxílio-transporte, acesso ao programa de saúde integral Bradesco, Total Pass, Universidade Corporativa Bradesco (Unibrad), biblioteca virtual, condições especiais em produtos do Banco Bradesco e da Bradesco Seguros, entre outros. Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar 20, 25 ou 30 horas semanais no modelo híbrido ou presencial, conforme a área, e possibilidade de realizar de um a dois anos de estágio. O processo seletivo inclui inscrição on-line, teste, avaliação, dinâmica e entrevista com a liderança, até chegar na aprovação e admissão. As oportunidades estão distribuídas nas áreas de tecnologia, Atacado, Corporativo e Varejo. Inscrição pode ser feita por meio do site: https://sl1nk.com/5cbzq

Ministério Público Federal Para universitários

O Ministério Público Federal (MPF) está com o processo seletivo de 2026 para estagiários aberto. Há vagas para as unidades do Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. As inscrições vão até 22 de março e podem ser realizadas por meio do site: https://bit.ly/4ubLUxI. Após a inscrição, será aplicada uma prova objetiva em 12 de abril aos candidatos da vaga. A oportunidade de estágio é para graduandos e pós-graduandos nos cursos de: direito, administração, arquitetura e urbanismo e engenharia civil, e para graduandos: arquivologia, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências sociais, comunicação social, engenharia elétrica, engenharia mecânica, educação física, enfermagem, geologia, história, nutrição, odontologia, pedagogia, secretariado e tecnologia da informação.