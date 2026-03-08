1.305 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Programa de estágio
A Câmara dos deputados está com inscrições abertas para o programa de estágio universitário. A iniciativa oferece oportunidades para os cursos de tecnologia da informação, design, direito e enfermagem. Para se candidatar, é necessário estar no ensino superior em uma universidade credenciada, confira as faculdades validadas: https://bit.ly/4r1E3jx. Ter concluído ao menos um ano letivo, e, caso seja graduando de cursos tecnológicos, é preciso três semestres nos demais cursos. A pedido da Câmera, é orientado que os interessados não estejam prestes a se formar. Com uma jornada de quatro horas diárias, a vaga oferece uma bolsa de R$ 1.500 e vale-transporte no valor de 13,50 por dia. O contrato tem a duração de um ano, e, a depender do critério do supervisor, pode ser prorrogado. Todas as vagas são destinadas, prioritariamente, a estudantes PCD. Caso não haja nenhum estudante PCD interessado na vaga que atenda os requisitos para estagiar, a oportunidade é aberta aos demais estudantes interessados. As inscrições vão até 10 de março e podem ser realizadas por meio do formulário: https://bit.ly/4smiifr.
Bradesco
Seleção aberta
O Bradesco abriu inscrições para o Programa de Estágio 2026 até 7 de abril. Para participar, o universitário deve estar cursando ensino superior, bacharelado ou licenciatura, do 4º ao 6º semestre. Estudantes de cursos tecnólogos também podem participar e precisam estar cursando a partir do 2º semestre. O Programa oferece bolsa-auxílio, auxílio-transporte, acesso ao programa de saúde integral Bradesco, Total Pass, Universidade Corporativa Bradesco (Unibrad), biblioteca virtual, condições especiais em produtos do Banco Bradesco e da Bradesco Seguros, entre outros. Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar 20, 25 ou 30 horas semanais no modelo híbrido ou presencial, conforme a área, e possibilidade de realizar de um a dois anos de estágio. O processo seletivo inclui inscrição on-line, teste, avaliação, dinâmica e entrevista com a liderança, até chegar na aprovação e admissão. As oportunidades estão distribuídas nas áreas de tecnologia, Atacado, Corporativo e Varejo. Inscrição pode ser feita por meio do site: https://sl1nk.com/5cbzq
Ministério Público Federal Para universitários
O Ministério Público Federal (MPF) está com o processo seletivo de 2026 para estagiários aberto. Há vagas para as unidades do Distrito Federal, Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. As inscrições vão até 22 de março e podem ser realizadas por meio do site: https://bit.ly/4ubLUxI. Após a inscrição, será aplicada uma prova objetiva em 12 de abril aos candidatos da vaga. A oportunidade de estágio é para graduandos e pós-graduandos nos cursos de: direito, administração, arquitetura e urbanismo e engenharia civil, e para graduandos: arquivologia, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências sociais, comunicação social, engenharia elétrica, engenharia mecânica, educação física, enfermagem, geologia, história, nutrição, odontologia, pedagogia, secretariado e tecnologia da informação.
- CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola
- IEL - Instituto Euvaldo Lodi
- IF - Estágios Instituto Fecomércio
- ESPRO - Ensino Social Profissionalizante
- SUPER - Estágios
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)
» Localização: EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30 O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:
» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30
» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h
» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h
» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP
Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar.
Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027. O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio
ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)
Telefones (61) 2026-1111
Endereço Fiscal: Rua das Pitangueiras Lote 06 Lojas 11/12
CEP: 71908-540 parte 100
Telefones: 61 2017-0778
Observação: Para concorrer às vagas será necessário manter um cadastro atualizado em nosso site: www.brasiliaestagios.com.br
Estudantes interessados na seleção devem enviar currículo em formato PDF para o e-mail: vagas@brasiliaestagios.com.br , colocando no assunto o número da vaga. Horário de Funcionamento da Brasília Estágios & Empregos: Segunda à sexta-feira, de 9h às 12h e 13h às 18h (atendimento remoto) As vagas de estágios são atualizadas e disponibilizadas diariamente no site: www.brasiliaestagios.com.br , no facebook.com/brasiliaestagios , no Instagram: @brasiliaestagios e ainda no telegram: https://t.me/+R4nhlq7L27c1NzEx .
As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras
Estudantes devem cadastrar o currículo no site
Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte.
Telefone: (61) 3424-3101 / 3424- 3100
Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br
* As vagas podem ser alteradas sem aviso prévio pelos agentes de integração