Ambev abre inscrições para o Programa de Estágio 2026

IV Ian Vieira*

Ambev abre vagas para estágio em todo o Brasil - (crédito: Divulgação/Ambev/Camila Nicoletti)





A Ambev anunciou a abertura das inscrições do Programa de Estágio 2026 para estudantes de graduação que desejam iniciar a carreira. O programa busca atrair jovens talentos, que compartilhem da cultura da companhia, interessados em assumir grandes desafios e potencializar a jornada profissional. As inscrições vão até 13 de abril e podem ser realizadas por meio do site.



O objetivo do Programa de Estágio é formar a futura geração de líderes da companhia e oferece oportunidades de atuação em diferentes áreas do negócio. O candidato poderá escolher a área de atuação que mais se identifica: business ou supply.



O programa conta com uma trilha de desenvolvimento personalizada, mentoria com lideranças e projetos com impacto real. Os estagiários também participam da League, liga de estagiários da companhia, presente em todas as regiões do país. A iniciativa, criada por estagiários para estagiários, promove conexão, desenvolvimento e acesso a experiências como competições de cases e conversas com vice-presidentes da companhia.



O diretor de people da Ambev, João Vitor Marinho, o programa busca estudantes com curiosidade, garra e disposição para assumir responsabilidades desde o início da carreira. “Acreditamos que talento se desenvolve na prática. Nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para quem quer potencializar seu futuro, assumir responsabilidades, contribuir com resultados concretos e ajudar a construir algumas das marcas mais amadas do país”, afirma.

*Estagiário sob a supervisão da Ana Sá