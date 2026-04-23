DPU-AM abre seleção para estagiários de pós-graduação em direito

Correio Braziliense

Por João Pedro Resende de Carvalho

A Defensoria Pública da União no Amazonas abriu inscrições para o IX Processo Simplificado de seleção de estagiários de pós-graduação em Direito. As inscrições são gratuitas e vão até as 23h59 do dia 26 de abril, pelo portal da Universidade Patativa do Assaré. A seleção visa formar cadastro de reserva para atuação em Ofícios Cíveis e Previdenciários.

Para participar, os candidatos devem estar matriculados em cursos de pós-graduação (lato ou stricto sensu) com carga horária mínima de 360 horas e possuir inscrição definitiva na OAB. A bolsa-auxílio mensal é de R$ 1.600, mais auxílio-transporte de R$ 8 por dia estagiado. A carga horária é de seis horas diárias (30 horas semanais), em regime presencial ou híbrido, nos turnos matutino ou vespertino.

O processo seletivo tem duas etapas: análise curricular, que avalia experiências profissionais e coeficiente de rendimento acadêmico, e entrevista profissional com os defensores públicos supervisores. O edital reserva 30% das vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, 5% para pessoas com deficiência e 2% para pessoas trans.

O contrato de estágio tem duração mínima de seis meses e máxima de dois anos. Durante o período, o estagiário não poderá exercer advocacia privada em face da União, na Justiça Federal, Trabalhista, Eleitoral ou Militar, nem em favor de assistidos pela DPU. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 3133-1610; pelo e-mail: coest.dpuam@gmail.com; acessando diretamente o edital pelo site: https://universidadepatativa.com.br

*Estagiário sob supervisão da Ana Sá