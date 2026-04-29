Ciee oferta mais de 400 vagas na semana do trabalhador

GB Gabriela Braz

CIEE está com 569 vagas de estágio abertas no DF - (crédito: Divulgação)

Na semana do Dia do Trabalho, o Ciee celebra a data disponibilizando 468 vagas de estágio no Distrito Federal. As oportunidades atendem estudantes do ensino médio, cursos técnicos e ensino superior, com distribuição em diferentes áreas de atuação. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo portal www.ciee.org.br ou presencialmente na unidade da instituição, localizada no Sudoeste.



A área administrativa concentra o maior número de oportunidades, com 130 vagas. Na sequência, aparecem as oportunidades para ensino médio (62), informática (39), educação (37) e contabilidade (33). O setor jurídico soma 29 vagas disponíveis e no campo do direito também 29 oportunidades.

Outras áreas também aparecem na lista, como construção civil, com 22 vagas, marketing (18), comunicação (25) e esportes (13). Há ainda oportunidades em farmácia, elétrica-eletrônica técnica e áreas administrativas técnicas.

As vagas contemplam diferentes perfis de estudantes, o que amplia o acesso à experiência profissional ainda durante o período de formação. Segundo o Ciee, as oportunidades são atualizadas com frequência.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



