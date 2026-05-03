1.319 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

OPORTUNIDADES

MBRF

ESTÁGIO DE AGROPECUÁRIA 1

A MBRF, empresa de alimentos, está com vagas abertas para estágio de agropecuária em 20 cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os interessados em participar do processo devem realizar um pré-cadastro no link e estar cursando o último semestre dos seguintes cursos: agronomia, medicina veterinária ou zootecnia, com previsão de formação em dezembro de 2026 (estágio curricular). Como parte de suas iniciativas para promover a diversidade e a inclusão, também há oportunidades para pessoas com deficiência. Ao ingressar na companhia, os estagiários poderão acompanhar a rotina dos animais em propriedades rurais que compõem a integração, vivenciar os processos agropecuários junto aos extensionistas, sanitaristas e supervisores, e visitar processos que constituem a cadeia de produção (fábricas de ração, cadeias de reprodução, incubatórios e frigoríficos). A companhia conta com um amplo pacote de benefícios, e uma bolsa-auxílio de R$ 2.466,00. Os candidatos devem ter mais de 18 anos disponibilidade de atuar 8 horas diárias. O prazo das inscrições vai até o dia 15 de maio, por meio do portal de talentos da Companhia. Para mais informações, acesse: https://l1nq.com/luodleg.

BAYER

PROGRAMA DE ESTÁGIO 2

A empresa Bayer abriu vagas de estágio para estudantes do ensino superior a partir do terceiro semestre da graduação ou primeiro semestre do curso tecnólogo, e estudantes dos cursos de agronomia ou engenharia agrônoma que estejam no último ano da graduação. As vagas são para as cidades de Camaçari (BA), Belford Roxo (RJ), Itaí (SP), São Paulo (SP), Paulínia (SP), Ribeirão Petro (SP), Santa Cruz das Palmeiras (SP), São José dos Campos (SP), Gioânia (GO), Rio Verde (GO), Paracatu (GO), Uberlândia (MG), Cachoeira Dourada (MG), Paracatu (MG). Petrolina (PE), Campo Verde (MT), Cuiabá (MT), Castro (PR), Campo Mourão (PR), Londrina (PR), Toledo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Passo Fundo (RS) e Brasília (DF). A duração é de até dois anos, e são 30 horas semanais. A empresa oferece bolsa-auxílio a partir de R$ 1.450; vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológico, Wellhub, seguro de vida, assistência Conte Comigo, desconto em medicamentos Bayer, Inscrições em até 7 de maio em Cia. de Talentos/Programa Estágio 2026.