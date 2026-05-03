1.319 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

MBRF
ESTÁGIO DE AGROPECUÁRIA 1
A MBRF, empresa de alimentos, está com vagas abertas para estágio de agropecuária em 20 cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os interessados em participar do processo devem realizar um pré-cadastro no link e estar cursando o último semestre dos seguintes cursos: agronomia, medicina veterinária ou zootecnia, com previsão de formação em dezembro de 2026 (estágio curricular). Como parte de suas iniciativas para promover a diversidade e a inclusão, também há oportunidades para pessoas com deficiência. Ao ingressar na companhia, os estagiários poderão acompanhar a rotina dos animais em propriedades rurais que compõem a integração, vivenciar os processos agropecuários junto aos extensionistas, sanitaristas e supervisores, e visitar processos que constituem a cadeia de produção (fábricas de ração, cadeias de reprodução, incubatórios e frigoríficos). A companhia conta com um amplo pacote de benefícios, e uma bolsa-auxílio de R$ 2.466,00. Os candidatos devem ter mais de 18 anos disponibilidade de atuar 8 horas diárias. O prazo das inscrições vai até o dia 15 de maio, por meio do portal de talentos da Companhia. Para mais informações, acesse: https://l1nq.com/luodleg.
BAYER
PROGRAMA DE ESTÁGIO 2
A empresa Bayer abriu vagas de estágio para estudantes do ensino superior a partir do terceiro semestre da graduação ou primeiro semestre do curso tecnólogo, e estudantes dos cursos de agronomia ou engenharia agrônoma que estejam no último ano da graduação. As vagas são para as cidades de Camaçari (BA), Belford Roxo (RJ), Itaí (SP), São Paulo (SP), Paulínia (SP), Ribeirão Petro (SP), Santa Cruz das Palmeiras (SP), São José dos Campos (SP), Gioânia (GO), Rio Verde (GO), Paracatu (GO), Uberlândia (MG), Cachoeira Dourada (MG), Paracatu (MG). Petrolina (PE), Campo Verde (MT), Cuiabá (MT), Castro (PR), Campo Mourão (PR), Londrina (PR), Toledo (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Passo Fundo (RS) e Brasília (DF). A duração é de até dois anos, e são 30 horas semanais. A empresa oferece bolsa-auxílio a partir de R$ 1.450; vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológico, Wellhub, seguro de vida, assistência Conte Comigo, desconto em medicamentos Bayer, Inscrições em até 7 de maio em Cia. de Talentos/Programa Estágio 2026.
- CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola
- IEL - Instituto Euvaldo Lodi
- IF - Estágios Instituto Fecomércio
- ESPRO - Ensino Social Profissionalizante
- SUPER - Estágios
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)
» Localização: EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30 O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:
» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30
» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h
» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h
» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP
Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar.
Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027. O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio
ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)
Telefones (61) 2026-1111
Endereço Fiscal: Rua das Pitangueiras Lote 06 Lojas 11/12
CEP: 71908-540 parte 100
Telefones: 61 2017-0778
Observação: Para concorrer às vagas será necessário manter um cadastro atualizado em nosso site: www.brasiliaestagios.com.br
Estudantes interessados na seleção devem enviar currículo em formato PDF para o e-mail: vagas@brasiliaestagios.com.br , colocando no assunto o número da vaga. Horário de Funcionamento da Brasília Estágios & Empregos: Segunda à sexta-feira, de 9h às 12h e 13h às 18h (atendimento remoto) As vagas de estágios são atualizadas e disponibilizadas diariamente no site: www.brasiliaestagios.com.br , no facebook.com/brasiliaestagios , no Instagram: @brasiliaestagios e ainda no telegram: https://t.me/+R4nhlq7L27c1NzEx .
As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras
Estudantes devem cadastrar o currículo no site
Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte.
Telefone: (61) 3424-3101 / 3424- 3100
Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br
* As vagas podem ser alteradas sem aviso prévio pelos agentes de integração