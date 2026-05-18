Maratona de vagas do Ciee abre mais de 6 mil oportunidades de emprego

IV Ian Vieira*

As vagas de estágio atendem jovens de todo o Brasil - (crédito: Divulgação/Ciee)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) anunciou a Maratona de vagas para a próxima terça-feira (19/5). A edição de 2026 será 100% on-line, com atendimento humano em tempo real, das 9h as 16h. O objetivo é facilitar o acesso de jovens às oportunidades de estágio em todo o Brasil, a ingressarem no mercado de trabalho. Para acessar o evento, o candidato deve acessar o link.

Durante a ação, os participantes poderão acessar o ambiente virtual da maratona e receberão orientação individual feita pela equipe do Ciee, que atuará no auxílio e na identificação de vagas alinhadas ao perfil de cada candidato. Além disso, os candidatos serão encaminhados para processos seletivos de empresas privadas com maior chance de contratar com base no perfil de cada jovem. A Maratona, que poderá ser acessada 100% on-line, vai além do cadastro tradicional no Portal Ciee e oferecerá suporte ativo e contínuo durante todo o encaminhamento do jovem.

Será possível até mesmo fazer entrevistas no próprio dia e já sair encaminhado para uma vaga de estágio. Além desta ação, o Ciee oferece também mais de 2,5 mil vagas de aprendizagem também disponíveis para os jovens. Para o Distrito Federal, são 474 vagas de estágio e 93 para jovens aprendizes. Todas as etapas de atendimento aos participantes ocorrerão através do link da plataforma.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá