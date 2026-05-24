1.258 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

PROGRAMA DE ESTÁGIO
Até 3 de junho, a Petrobras está com inscrições abertas, por meio do portal do Ciee bit.ly/4nn1iUY, para o programa de estágio. O candidato deve realizar uma prova objetiva on-line composta por 60 questões de caráter classificatório que estará disponível durante todo o período de inscrição. A prova é composta por 10 questões de cada conteúdo: língua portuguesa, conhecimentos gerais, matemática, raciocínio lógico, tecnologias, ciência de dados e inteligência artificial e conhecimento sobre a Petrobras. As vagas estão divididas em 12 unidades da federação: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. As áreas são as seguintes: administração de empresas, advocacia, análise de sistemas, biblioteconomia, biologia, ciência de dados, ciências atuariais, ciências contábeis, economia, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de computação, engenharia de controle e automação, engenharia de petróleo, engenharia de produção, engenharia de telecomunicações, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia naval, engenharia química, geofísica, geologia, jornalismo, marketing, oceanografia e relações públicas. O resultado final está previsto para 24 de junho. Após a publicação da classificação final do processo seletivo, inicia-se o processo de admissão, constituído de qualificação final de requisitos, exame admissional e assinatura do termo de compromisso de estágio. A bolsa auxílio corresponderá a R$ 1.825 mais R$ 15 de auxílio transporte por dia. Mais informações e o edital estão disponíveis no portal da Petrobras bit.ly/3Pn2f3c.
COLÉGIO ARVENSE
VAGAS NO DF
O Colégio Arvense está com processo seletivo aberto para duas oportunidades em Brasília, ambas para atuação na Asa Norte. A instituição oferece vaga de estágio em pedagogia, voltada a estudantes da área, com bolsa de R$ 1.057,03, além de gratificações que podem elevar o valor em até R$ 708,34, vale-transporte ou auxílio combustível e alimentação no local. O profissional irá atuar no apoio pedagógico e acompanhamento de alunos. Já para auxiliar de marketing, a remuneração é de R$ 1.510,35, além de R$ 200 de gratificação por desempenho, vale-transporte e lanche fornecido pela empresa. A vaga é destinada a candidatos com conhecimentos em ferramentas de criação e edição de conteúdo, para atuação em produção de peças gráficas e materiais para redes sociais. As duas oportunidades possuem carga horária de 30 horas semanais, e os interessados devem enviar currículo para o e-mail selecaoarvense@gmail.com , informando o nome da vaga no assunto.
- CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola
- IEL - Instituto Euvaldo Lodi
- IF - Estágios Instituto Fecomércio
- ESPRO - Ensino Social Profissionalizante
- SUPER - Estágios
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)
» Localização: EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30 O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:
» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30
» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h
» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h
» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP
Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar.
Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027. O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio
ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)
Telefones (61) 2026-1111
Endereço Fiscal: Rua das Pitangueiras Lote 06 Lojas 11/12
CEP: 71908-540 parte 100
Telefones: 61 2017-0778
Observação: Para concorrer às vagas será necessário manter um cadastro atualizado em nosso site: www.brasiliaestagios.com.br
Estudantes interessados na seleção devem enviar currículo em formato PDF para o e-mail: vagas@brasiliaestagios.com.br , colocando no assunto o número da vaga. Horário de Funcionamento da Brasília Estágios & Empregos: Segunda à sexta-feira, de 9h às 12h e 13h às 18h (atendimento remoto) As vagas de estágios são atualizadas e disponibilizadas diariamente no site: www.brasiliaestagios.com.br , no facebook.com/brasiliaestagios , no Instagram: @brasiliaestagios e ainda no telegram: https://t.me/+R4nhlq7L27c1NzEx .
As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras
Estudantes devem cadastrar o currículo no site
Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte.
Telefone: (61) 3424-3101 / 3424- 3100
Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br
* As vagas podem ser alteradas sem aviso prévio pelos agentes de integração