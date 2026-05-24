1.258 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

PROGRAMA DE ESTÁGIO

Até 3 de junho, a Petrobras está com inscrições abertas, por meio do portal do Ciee bit.ly/4nn1iUY, para o programa de estágio. O candidato deve realizar uma prova objetiva on-line composta por 60 questões de caráter classificatório que estará disponível durante todo o período de inscrição. A prova é composta por 10 questões de cada conteúdo: língua portuguesa, conhecimentos gerais, matemática, raciocínio lógico, tecnologias, ciência de dados e inteligência artificial e conhecimento sobre a Petrobras. As vagas estão divididas em 12 unidades da federação: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo. As áreas são as seguintes: administração de empresas, advocacia, análise de sistemas, biblioteconomia, biologia, ciência de dados, ciências atuariais, ciências contábeis, economia, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de computação, engenharia de controle e automação, engenharia de petróleo, engenharia de produção, engenharia de telecomunicações, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia naval, engenharia química, geofísica, geologia, jornalismo, marketing, oceanografia e relações públicas. O resultado final está previsto para 24 de junho. Após a publicação da classificação final do processo seletivo, inicia-se o processo de admissão, constituído de qualificação final de requisitos, exame admissional e assinatura do termo de compromisso de estágio. A bolsa auxílio corresponderá a R$ 1.825 mais R$ 15 de auxílio transporte por dia. Mais informações e o edital estão disponíveis no portal da Petrobras bit.ly/3Pn2f3c.

COLÉGIO ARVENSE

VAGAS NO DF

O Colégio Arvense está com processo seletivo aberto para duas oportunidades em Brasília, ambas para atuação na Asa Norte. A instituição oferece vaga de estágio em pedagogia, voltada a estudantes da área, com bolsa de R$ 1.057,03, além de gratificações que podem elevar o valor em até R$ 708,34, vale-transporte ou auxílio combustível e alimentação no local. O profissional irá atuar no apoio pedagógico e acompanhamento de alunos. Já para auxiliar de marketing, a remuneração é de R$ 1.510,35, além de R$ 200 de gratificação por desempenho, vale-transporte e lanche fornecido pela empresa. A vaga é destinada a candidatos com conhecimentos em ferramentas de criação e edição de conteúdo, para atuação em produção de peças gráficas e materiais para redes sociais. As duas oportunidades possuem carga horária de 30 horas semanais, e os interessados devem enviar currículo para o e-mail selecaoarvense@gmail.com , informando o nome da vaga no assunto.