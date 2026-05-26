Ciee abre 513 vagas de estágio no Distrito Federal na última semana de maio

JP João Pedro Resende de Carvalho

Ciee abre 544 vagas de estágio no Distrito Federal - (crédito: Reprodução/Ciee)

O Ciee está com 513 vagas de estágio abertas no Distrito Federal nesta última semana de maio, distribuídas entre empresas privadas, instituições de ensino e órgãos públicos. As áreas com maior oferta são administrativa (144 vagas), ensino médio (70), direito (42), educação (33) e informática (33), contemplando também setores como construção civil, contabilidade, comunicação, psicologia e saúde. As oportunidades abrangem diferentes níveis de formação, do ensino médio ao superior.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente na unidade do Ciee no Sudoeste. Em nível nacional, a organização oferta 6,9 mil vagas nesta semana, com destaque para as áreas de administração, educação, direito e contabilidade — os estados com maior concentração são São Paulo, Distrito Federal e Bahia.

Com 62 anos de trajetória, o Ciee é a maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina. Já contribuiu para a inserção de mais de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, apostando na experiência prática como caminho para o desenvolvimento profissional da juventude.

Mais informações e inscrições: www.ciee.org.br

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá