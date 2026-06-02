Fundação Nacional dos Povos Indígenas abre processo seletivo de estagio para diversas areas

Correio Braziliense

Fundação Nacional dos Povos Indígenas abre processo seletivo de estágio para diversas áreas - (crédito: Fotos gerais - Funai )

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) está com 267 inscrições abertas para o processo seletivo de estágio. Destinadas a estudantes dos níveis médio, técnico e superior, há oportunidades disponíveis em Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiânia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. As inscrições vão até 15 de julho e podem ser feitas por meio do site https://bit.ly/4fkP9hy.

Na área técnica são exigidas formação agrícola; agropecuária; edificações; informática; meio ambiente e secretariado. Já para o ensino superior, há vagas para os cursos de administração; direito; psicologia; pedagogia; serviço social; comunicação social; engenharia civil; engenharia ambiental; arquitetura; ciências contábeis; análise de sistemas; geografia e letras.

O processo seletivo será realizado on-line por meio de avaliação objetiva de múltipla escolha e de caráter eliminatório e classificatório. Segundo o edital, os valores da Bolsa-Auxílio variam entre R$ 651,31 e R$ 1.508,42 a depender da jornada que pode ser de 20 ou 30 horas semanais, alem do auxílio-transporte no valor de R$ 13,40 por dia.

Para participar do certame, é necessário ter no mínimo 16 anos e candidatos estrangeiros também poderão participar da seleção desde que possuam visto de permanência válido no Brasil.

Para mais informações, confira o edital: https://bit.ly/4wZT1el.



