ESTÁGIOS

752 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

O Eu, Estudante apenas divulga as vagas oferecidas. O Correio não é responsável por nenhum outro procedimento relacionado à participação do estudante nos processos seletivos

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EuEstudante
postado em 07/06/2026 06:00 / atualizado em 07/06/2026 06:00
. - (crédito: EuEstudante)
. - (crédito: EuEstudante)
Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT)

ESTÁGIO

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) abre processo seletivo para estágio remunerado. São 344 vagas, distribuídas entre estudantes de nível médio, técnico e superior.  Com a idade mínima de 16 anos, é possível se inscrever estudantes regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Os cursos válidos estão listados no Anexo I do edital: https://bit.ly/4dQU87.  A bolsa-auxílio varia conforme o nível de escolaridade: R$ 583 para estudantes de ensino médio ou técnico, e R$ 976 para universitários. Há ainda auxílio-transporte de R$ 297 por mês de estágio presencial efetivo. As inscrições começam em 8 de junho e vão até 23 de junho, exclusivamente pelo site pp.ciee.org.br. A seleção ocorre por prova on-line. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNAI)

ESTÁGIO

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) está com 267 inscrições abertas para o processo seletivo de estágio. Destinadas a estudantes dos níveis médio, técnico e superior, as oportunidades são para todo o Brasil. Na área técnica são exigidas formação agrícola; agropecuária; edificações; informática; meio ambiente e secretariado. Já para o ensino superior, há vagas para os cursos de administração; direito; psicologia; pedagogia; serviço social; comunicação social; engenharia civil; engenharia ambiental; arquitetura; ciências contábeis; análise de sistemas; geografia e letras. O processo seletivo será realizado on-line por meio de avaliação objetiva de múltipla escolha e de caráter eliminatório e classificatório. Segundo o edital, os valores da Bolsa-Auxílio variam entre R$ 651,31 e R$ 1.508,42 a depender da jornada, que pode ser de 20 ou 30 horas semanais, alem do auxílio-transporte no valor de R$ 13,40 por dia. Para participar do certame, é necessário ter no mínimo 16 anos e candidatos estrangeiros também poderão participar da seleção desde que possuam visto de permanência válido no Brasil. As inscrições vão até 15 de julho e podem ser feitas por meio do site https://bit.ly/4fkP9hy.

 
ESTÁGIOS 

CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)

»  Localização: EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30 O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:
» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30
» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h
» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h
» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP

IEL (Instituto Euvaldo Lodi)

Localização: Plano Piloto (SCN, Quadra 1, Bloco E, Ed. Central Park) e UnB (Masc Norte, Sala AT 2/20).
Atendimento: das 9h às 17h (Plano Piloto) e das 9h às 16h (UnB)
Telefone: (61) 3226-9754 (Plano Piloto) e (61) 9-99128-2294 (UnB) O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente, no escritório do IEL. É preciso apresentar CPF, carteira de identidade e comprovante de escolaridade.

IF (Instituto Fecomércio)

Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar. 

Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027. O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio 

ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)

Telefones (61) 2026-1111

BRASÍLIA ESTÁGIOS

Endereço Fiscal: Rua das Pitangueiras Lote 06 Lojas 11/12

CEP: 71908-540 parte 100

Telefones: 61 2017-0778

Observação: Para concorrer às vagas será necessário manter um cadastro atualizado em nosso site: www.brasiliaestagios.com.br

Estudantes interessados na seleção devem enviar currículo em formato PDF para o e-mail: vagas@brasiliaestagios.com.br , colocando no assunto o número da vaga. Horário de Funcionamento da Brasília Estágios & Empregos: Segunda à sexta-feira, de 9h às 12h e 13h às 18h (atendimento remoto) As vagas de estágios são atualizadas e disponibilizadas diariamente no site: www.brasiliaestagios.com.br , no facebook.com/brasiliaestagios , no Instagram: @brasiliaestagios e ainda no telegram: https://t.me/+R4nhlq7L27c1NzEx .

SUPER ESTÁGIOS

As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras

RENAPSI

Estudantes devem cadastrar o currículo no site

EMPLOYER ESTÁGIOS

Localização: Setor Comercial Sul, Quadra 2, Ed. São Paulo, Salas 312 a 315, Asa Sul
Telefone: (61) 3224-6737 E-mail: estagiobsb@employer.com.br 
Informações: employerestagios.com.br  

STAG ESTÁGIOS

Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte. 

Telefone: (61) 3424-3101 / 3424- 3100

Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br 


* As vagas podem ser alteradas sem aviso prévio pelos agentes de integração

 

 

 

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