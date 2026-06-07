752 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT)
ESTÁGIO
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) abre processo seletivo para estágio remunerado. São 344 vagas, distribuídas entre estudantes de nível médio, técnico e superior. Com a idade mínima de 16 anos, é possível se inscrever estudantes regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Os cursos válidos estão listados no Anexo I do edital: https://bit.ly/4dQU87. A bolsa-auxílio varia conforme o nível de escolaridade: R$ 583 para estudantes de ensino médio ou técnico, e R$ 976 para universitários. Há ainda auxílio-transporte de R$ 297 por mês de estágio presencial efetivo. As inscrições começam em 8 de junho e vão até 23 de junho, exclusivamente pelo site pp.ciee.org.br. A seleção ocorre por prova on-line.
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNAI)
ESTÁGIO
A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) está com 267 inscrições abertas para o processo seletivo de estágio. Destinadas a estudantes dos níveis médio, técnico e superior, as oportunidades são para todo o Brasil. Na área técnica são exigidas formação agrícola; agropecuária; edificações; informática; meio ambiente e secretariado. Já para o ensino superior, há vagas para os cursos de administração; direito; psicologia; pedagogia; serviço social; comunicação social; engenharia civil; engenharia ambiental; arquitetura; ciências contábeis; análise de sistemas; geografia e letras. O processo seletivo será realizado on-line por meio de avaliação objetiva de múltipla escolha e de caráter eliminatório e classificatório. Segundo o edital, os valores da Bolsa-Auxílio variam entre R$ 651,31 e R$ 1.508,42 a depender da jornada, que pode ser de 20 ou 30 horas semanais, alem do auxílio-transporte no valor de R$ 13,40 por dia. Para participar do certame, é necessário ter no mínimo 16 anos e candidatos estrangeiros também poderão participar da seleção desde que possuam visto de permanência válido no Brasil. As inscrições vão até 15 de julho e podem ser feitas por meio do site https://bit.ly/4fkP9hy.
- CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola
- IEL - Instituto Euvaldo Lodi
- IF - Estágios Instituto Fecomércio
- ESPRO - Ensino Social Profissionalizante
CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)
» Localização: EQSW 304/504, lote 2, Edifício Atrium, Sudoeste Posto Uniceub, das 8h às 14h e das 15h30 às 21h30 O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do CIEE.» Os interessados deverão comparecer ao Centro de integração Empresa-escola (CIEE) de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:
» CIEE Brasilia-EQSW 304/504, Lote 2, Edificio Atrium, Setor Sudoeste (próximo ao Hospital das Forças Armadas-HFA) das 8h às 17h30
» CIEE Universidade Católica de Brasilia: das 10h às 16h
» CIEE UniCeub: das 8h às 14h e das 15h às 21h
» Documentação para inscrição: Carteira de identidade, CPF, declaração de escolaridade e comprovante de residência com CEP
Localização: SCS QD.06 Ed. Federação do Comércio, 5° andar.
Telefones: (61) 3962-2008 / 3962-2022 / 3962-2027. O cadastro pode ser feito pelo site ou pessoalmente em um dos postos de atendimento do IF Estágio
ESPRO (Ensino Social Profissionalizante)
Telefones (61) 2026-1111
Endereço Fiscal: Rua das Pitangueiras Lote 06 Lojas 11/12
CEP: 71908-540 parte 100
Telefones: 61 2017-0778
Observação: Para concorrer às vagas será necessário manter um cadastro atualizado em nosso site: www.brasiliaestagios.com.br
Estudantes interessados na seleção devem enviar currículo em formato PDF para o e-mail: vagas@brasiliaestagios.com.br , colocando no assunto o número da vaga. Horário de Funcionamento da Brasília Estágios & Empregos: Segunda à sexta-feira, de 9h às 12h e 13h às 18h (atendimento remoto) As vagas de estágios são atualizadas e disponibilizadas diariamente no site: www.brasiliaestagios.com.br , no facebook.com/brasiliaestagios , no Instagram: @brasiliaestagios e ainda no telegram: https://t.me/+R4nhlq7L27c1NzEx .
As inscrições devem ser feitas no site ou no endereço Rua Copaíba, Lote 1, Torre Super estágios B, Sala 1306, Shopping DF Plaza, Águas Claras
Estudantes devem cadastrar o currículo no site
Endereço: SCN QD 2 Bloco A Mezanino 175 B, Edifício Edifício Corporate Financial Center – Asa Norte.
Telefone: (61) 3424-3101 / 3424- 3100
Interessados devem utilizar o código da vaga para busca-la no site e cadastrar seu currículo ou encaminhar o currículo diretamente para o e-mail rh@stagestagios.com.br
* As vagas podem ser alteradas sem aviso prévio pelos agentes de integração