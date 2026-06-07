752 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT)

ESTÁGIO

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) abre processo seletivo para estágio remunerado. São 344 vagas, distribuídas entre estudantes de nível médio, técnico e superior. Com a idade mínima de 16 anos, é possível se inscrever estudantes regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Os cursos válidos estão listados no Anexo I do edital: https://bit.ly/4dQU87. A bolsa-auxílio varia conforme o nível de escolaridade: R$ 583 para estudantes de ensino médio ou técnico, e R$ 976 para universitários. Há ainda auxílio-transporte de R$ 297 por mês de estágio presencial efetivo. As inscrições começam em 8 de junho e vão até 23 de junho, exclusivamente pelo site pp.ciee.org.br. A seleção ocorre por prova on-line.

FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNAI)

ESTÁGIO

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) está com 267 inscrições abertas para o processo seletivo de estágio. Destinadas a estudantes dos níveis médio, técnico e superior, as oportunidades são para todo o Brasil. Na área técnica são exigidas formação agrícola; agropecuária; edificações; informática; meio ambiente e secretariado. Já para o ensino superior, há vagas para os cursos de administração; direito; psicologia; pedagogia; serviço social; comunicação social; engenharia civil; engenharia ambiental; arquitetura; ciências contábeis; análise de sistemas; geografia e letras. O processo seletivo será realizado on-line por meio de avaliação objetiva de múltipla escolha e de caráter eliminatório e classificatório. Segundo o edital, os valores da Bolsa-Auxílio variam entre R$ 651,31 e R$ 1.508,42 a depender da jornada, que pode ser de 20 ou 30 horas semanais, alem do auxílio-transporte no valor de R$ 13,40 por dia. Para participar do certame, é necessário ter no mínimo 16 anos e candidatos estrangeiros também poderão participar da seleção desde que possuam visto de permanência válido no Brasil. As inscrições vão até 15 de julho e podem ser feitas por meio do site https://bit.ly/4fkP9hy.