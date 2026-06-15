Ciee abre 588 vagas de estágio e aprendizagem no Distrito Federal

GB Gabriela Braz

Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) comemora os 62 anos com 14 mil oportunidades - (crédito: Divulgação/Ciee)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) abre 588 vagas no Distrito Federal, sendo 492 vagas de estágio e 96 vagas de aprendizagem. As vagas são destinadas a estudantes e jovens que desejam ampliar a experiência prática, desenvolver competências profissionais e fortalecer a preparação para o mundo do trabalho. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo portal www.ciee.org.br ou presencialmente na sede do Ciee-DF, localizada na EQSW 304/504, no Sudoeste.



Para estágio, a área administrativa lidera a oferta, com 157 vagas, seguida por ensino médio (67), informática (40), campo do direito (32), contabilidade (26), construção civil (26) e marketing (22). Também há vagas em comunicação (19), educação (19), esportes (8), psicologia (6), design (6), informática técnica (6), arquitetura e urbanismo (3), saúde técnica (3), além de diversas oportunidades em áreas técnicas e especializadas.

Os programas de aprendizagem permitem que adolescentes e jovens conciliem formação teórica e prática, contribuindo para qualificação profissional e para inserção produtiva no mundo do trabalho. São 96 vagas no Distrito Federal, distribuídas em arco bancário (46) e administração (45), além de oportunidades em logística (5).

Em âmbito nacional, Ciee oferta mais de 6 mil vagas nesta semana. As principais áreas contratando são administração, educação, direito e contabilidade, com maior oferta de vagas nos estados de São Paulo, Distrito Federal, Piauí e Bahia.

Para mais informações, acesse: www.ciee.org.br.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.