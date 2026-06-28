797 vagas de estágio e aprendiz estão abertas

Caso você se interesse por uma das vagas, entre em contato com os respectivos agentes de integração. Saiba como encontrá-los:

VIVO

VAGAS DE ESTÁGIO

A Vivo está com mais de 500 vagas abertas para o Programa de Estágio 2026. Deste total, 50% são exclusivas para pessoas negras. As oportunidades estão distribuídas em 11 estados e no Distrito Federal. Com a trilha de desenvolvimento conectada ao negócio, à sua cultura e às competências do futuro, o programa promove a evolução técnica e comportamental dos estagiários. Para concorrer a uma das vagas, é necessário estar cursando o ensino superior em bacharelado ou tecnólogo, com formação prevista entre setembro de 2027 e julho de 2030. Inglês não será exigido, e não há restrição de idade. O Programa de Estágio da Vivo 2026 tem duração de até dois anos, a depender do ano de formação do estudante, e os selecionados serão admitidos a partir de setembro deste ano. As oportunidades são para Bahia (BA), Ceará (CE), Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS), São Paulo (SP) e Distrito Federal (DF). As inscrições devem ser realizadas pelo site https://estagiovivo2026.com.br/.

TJDFT

INSCRIÇÕES PRORROGADAS

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) estendeu o prazo de inscrições para seu processo seletivo de estágio. Os interessados têm até as 18h de amanhã, 29 de junho, para se candidatar por meio do site bit.ly/4eQH16F. As vagas são para candidatos dos níveis médio, técnico e superior. Os estagiários selecionados contarão com uma bolsa-auxílio mensal de R$ 976 para estudantes de nível superior e R$ 583 para os de nível médio e técnico e auxílio-transporte no valor de R$ 297 para todos aprovados. A seleção visa o preenchimento de postos imediatos, além da criação de um cadastro de reserva. O processo seletivo será realizado em duas etapas on-line: uma prova objetiva e, posteriormente, uma entrevista ou avaliação de competências para os classificados na primeira fase.