Estágio no Itamaraty 2026: bolsa de até R$ 1,5 mil mais benefícios

Correio Braziliense

24/06/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. As inscrições podem ser feitas até o meio-dia de 9 de julho de 2026. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), abriu um processo seletivo para formar um cadastro de reserva para estágio. As vagas são presenciais, remuneradas e não obrigatórias, distribuídas entre as cidades de Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

Candidatos aprovados entram em uma lista de espera e podem ser convocados conforme novas oportunidades surjam durante a validade do edital. As vagas são destinadas a estudantes de diversas áreas. As inscrições podem ser feitas até o meio-dia de 9 de julho de 2026.

Quem pode se candidatar

Para participar do processo seletivo, é necessário atender a alguns requisitos. O estudante precisa estar cursando entre o primeiro e o penúltimo semestre de graduações como administração, ciências econômicas, direito e relações internacionais.

Outras exigências são: estar matriculado em uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e conveniada ao Ciee; ter idade mínima de 16 anos na data de início do estágio; estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para o sexo masculino) e não ter sido exonerado a bem do serviço público.

Bolsa-auxílio e benefícios

A remuneração varia conforme a carga horária. Para uma jornada de quatro horas diárias, a bolsa-auxílio é de R$ 1.055,89. Para seis horas diárias, o valor sobe para R$ 1.508,42. Além disso, os estagiários recebem um auxílio-transporte de R$ 13,40 por dia de trabalho presencial.

Como funciona a seleção

O processo seletivo é dividido em três etapas. A primeira é a inscrição, realizada pela internet. Em seguida, os candidatos fazem uma prova online. A terceira e última fase consiste em uma entrevista com o supervisor de estágio da unidade que oferece a vaga, que poderá avaliar conhecimentos específicos e analisar o currículo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.