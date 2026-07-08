Ciee-DF tem 552 vagas de estágio abertas para estudantes em julho

Correio Braziliense

As vagas contemplam estudantes do ensino médio, cursos técnicos e graduação - (crédito: Reinaldo Canato)

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferece 552 vagas de estágio no Distrito Federal neste início de julho. As oportunidades são destinadas a estudantes do ensino médio, de cursos técnicos e de graduação, com postos em empresas privadas, instituições de ensino e órgãos públicos.

Oportunidades por área

A área administrativa concentra a maior parte das vagas, somando 158. Na sequência, há 63 oportunidades para alunos do ensino médio e 42 para estudantes da área de informática.

O campo do direito aparece com 35 postos abertos, seguido por educação (33); contabilidade (29) e construção civil (28). O CIEE também oferece vagas em outros setores como: esportes (23), marketing (21); comunicação (17); psicologia (16); saúde (12); administração técnica (9); design (6); licenciatura (6) e letras (6). A lista de oportunidades se completa com chances em atendimento ao cliente (5); construção civil técnica (5); arquitetura e urbanismo (4); farmácia (4); nutrição (3) e saúde técnica (3).

Em todo o país, o Ciee está com 6,4 mil vagas disponíveis nesta semana. O Distrito Federal está entre as regiões com maior oferta, junto com São Paulo, Ceará e Bahia. As áreas de administração, educação e direito são as que concentram as maiores demandas nacionalmente.

Como se inscrever

As inscrições para as vagas são gratuitas. Os interessados podem se cadastrar pelo portal do Ciee, no endereço www.ciee.org.br. Também é possível realizar a inscrição de forma presencial na sede do Ciee-DF, localizada na EQSW 304/504, no Sudoeste.