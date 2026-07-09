Grupo Boticário abre vagas de estágio e trainee. Veja como se inscrever

Correio Braziliense

Sexto: o Grupo Boticário, fundado em 1977 em Curitiba, é um dos maiores grupos de cosméticos e beleza do Brasil. Em 2023, a empresa obteve um faturamento de R$ 20 bilhões. - (crédito: Divulgação/Grupo Boticário)

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para o seu programa Geração B, que oferece vagas de estágio e trainee para estudantes universitários e recém-formados de todo o Brasil. Os interessados têm até 21 de julho para se candidatar às oportunidades, que contam com salários de até R$ 8 mil.

O processo seletivo busca talentos de diversas áreas, e um dos principais diferenciais é a inclusão. A empresa não exige conhecimento em inglês nem formação em cursos específicos, ampliando o alcance para um número maior de candidatos. As vagas são para atuação em modelo híbrido nas cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Camaçari (BA). Para a capital federal também tem vagas disponíveis.



Quem pode se candidatar ao programa de trainee?

Para a posição de trainee, os candidatos devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025. É necessário ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo ou Curitiba. A remuneração é de R$ 8.000,00, além de um pacote de benefícios completo.

Entre as vantagens oferecidas estão plano de saúde e odontológico, vale-refeição, vale-alimentação, auxílio-transporte, seguro de vida, Gympass e descontos em produtos do grupo. O programa também inclui licença parental estendida e day-off no dia do aniversário.

Como funciona o estágio no Grupo Boticário?

Já para as vagas de estágio, o programa busca estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2026 e dezembro de 2027. As oportunidades são para trabalhar em São Paulo, Curitiba ou Camaçari. O salário oferecido é de R$ 2.068,00, com benefícios semelhantes aos do programa de trainee.

Os estagiários também terão direito a plano de saúde e odontológico, vale-refeição, vale-alimentação, auxílio-transporte, seguro de vida e descontos nos produtos da marca. O objetivo é proporcionar uma experiência de aprendizado prático e desenvolvimento profissional.

Etapas do processo seletivo e inscrição

Os interessados têm até 21 de julho para se inscrever por meio do site da Cia de Estágios. O processo seletivo é dividido em etapas, começando com a inscrição e testes online. Em seguida, os candidatos participam de uma dinâmica em grupo, também virtual.

As fases seguintes incluem uma entrevista individual e um painel final com os gestores da área. A previsão é que os aprovados iniciem suas atividades no Grupo Boticário em janeiro de 2027.