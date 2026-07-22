Itaú abre inscrições para programa de estágio com bolsa de R$ 2.600 e taxa de efetivação de 65%

Correio Braziliense

Itaú Unibanco contrata cerca de 2 mil estagários por ano - (crédito: divulgação)

O Itaú Unibanco está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Corporativo 2026, com bolsa-auxílio de até R$ 2.600. O pacote de benefícios inclui vale-refeição de R$ 1.173, plano de saúde, assistência odontológica, seguro de vida e acesso a academias. O banco contrata cerca de 2 mil estagiários por ano e registra taxa de efetivação de 65%.

As vagas contemplam estágio regular e estágio de férias, com oportunidades no Brasil e no exterior. As áreas de atuação incluem tecnologia, produtos digitais e design, dados e analytics, finanças, riscos, jurídico, marketing e negócios de varejo e atacado. O modelo de trabalho varia entre híbrido e presencial conforme a equipe.

Podem se inscrever estudantes de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, nas áreas de exatas ou humanas, com pelo menos seis meses até a conclusão da graduação e disponibilidade para estagiar seis horas por dia. As vagas são abertas de forma contínua, e o candidato passa a ser considerado ao longo do semestre para oportunidades alinhadas ao perfil indicado na inscrição.

Um dado do próprio banco dimensiona o peso do programa: 25% dos mais de 90 mil colaboradores do Itaú começaram a carreira como estagiários.

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