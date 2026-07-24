Bradesco encerra inscrições para programa de estágio na quinta-feira

Correio Braziliense

As vagas estão distribuídas em mais de 30 cidades, incluindo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Porto Alegre, com jornadas flexíveis de 20, 25 ou 30 horas semanais em modelo híbrido ou presencial - (crédito: Divulgação)

O Bradesco está com inscrições abertas para o Programa de Estágio do 2º semestre de 2026 pelo site estagiobradesco2026.eureca.me. O prazo encerra na próxima quinta-feira (31/7). As vagas estão distribuídas em mais de 30 cidades, incluindo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Porto Alegre, com jornadas flexíveis de 20, 25 ou 30 horas semanais em modelo híbrido ou presencial.

Podem se inscrever estudantes de bacharelado ou licenciatura do 4º ao 6º semestre e de cursos tecnólogos a partir do 2º semestre, com previsão de formatura entre julho de 2027 e dezembro de 2030. As áreas de atuação incluem tecnologia, dados, atacado, corporativo e varejo. O pacote de benefícios contempla bolsa-auxílio, vale-transporte, plano de saúde, acesso à Unibrad, biblioteca virtual e TotalPass.

O processo seletivo é composto por inscrição on-line, testes de competências, dinâmicas de grupo e entrevistas com lideranças do banco.

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