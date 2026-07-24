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STF abre estágio afirmativo com bolsa de R$ 1,5 mil para negros, indígenas e quilombolas

Inscrições estão abertas em fluxo contínuo; há vagas para estudantes de direito, jornalismo, pedagogia, letras e ciência da computação

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Correio Braziliense
postado em 24/07/2026 16:52 / atualizado em 24/07/2026 17:51
As inscrições são gratuitas, em fluxo contínuo, e devem ser feitas pelo site de estágios da Universidade Patativa do Assaré (UPA) - (crédito: Antonio Augusto/STF)
As inscrições são gratuitas, em fluxo contínuo, e devem ser feitas pelo site de estágios da Universidade Patativa do Assaré (UPA) - (crédito: Antonio Augusto/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) abriu inscrições para o banco de estágio afirmativo de 2026, com bolsa mensal de até R$ 1.525,92 e auxílio-transporte de R$ 242. A seleção é destinada a estudantes de graduação que se autodeclarem negros, indígenas ou quilombolas. As inscrições são gratuitas, em fluxo contínuo, e devem ser feitas pelo site de estágios da Universidade Patativa do Assaré (UPA).

As vagas são para os cursos de direito, letras, pedagogia, ciência da computação e jornalismo. O banco de talentos funciona como cadastro de reserva: os candidatos inscritos são convocados conforme surgem vagas nos setores administrativos e jurídicos do tribunal, em Brasília. Não há prova — a seleção é feita por análise do cadastro.

O programa integra as ações institucionais do STF para ampliar a representatividade de grupos sub-representados no Poder Judiciário.

Anote

  • Estágio afirmativo — Supremo Tribunal Federal (STF)
  • Bolsa: até R$ 1.525,92 + auxílio-transporte de R$ 242
  • Inscrições: abertas em fluxo contínuo (sem data-limite)
  • Público: estudantes negros, indígenas e quilombolas de graduação
  • Cursos: direito, letras, pedagogia, ciência da computação e jornalismo.
  • Inscrição: site da Universidade Patativa do Assaré (UPA) Gratuita, sem taxa

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