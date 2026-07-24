Bradesco Seguros abre estágio com vagas em Brasília e outras nove cidades

Correio Braziliense

As vagas estão distribuídas em dez cidades: Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Joinville, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André e São Paulo - (crédito: Reprodução/Bradesco)

O Grupo Bradesco Seguros está com inscrições abertas para o 2º ciclo do Programa de Estágio 2026 pelo site estagiobradescoseguros2026. com.br. As vagas estão distribuídas em dez cidades: Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Joinville, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santo André e São Paulo. O modelo de trabalho é híbrido, no formato 3x2 — três dias presenciais e dois em home office —, embora algumas áreas exijam presença integral.

As oportunidades abrangem áreas como tecnologia, operações, administrativo, analytics, jurídico e compliance. Podem se inscrever estudantes a partir do 2º semestre de graduação (bacharelado ou licenciatura) ou do 1º semestre de tecnólogo, com disponibilidade para jornada de 20, 25 ou 30 horas semanais e possibilidade de estagiar de um a dois anos.

O pacote de benefícios inclui bolsa-auxílio, seguro contra acidentes pessoais, auxílio-transporte, acesso à TotalPass, Programa Viva Bem, cesta de serviços bancários, day off no aniversário e incentivo para cursos universitários e de idiomas em escolas parceiras. O 1º ciclo do ano teve mais de cem vagas.

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