Bradesco Seguros abre estágio com vagas em Brasília e outras nove cidades

O Grupo Bradesco Seguros está com inscrições abertas para o 2º ciclo do Programa de Estágio 2026 pelo site estagiobradescoseguros2026.
As oportunidades abrangem áreas como tecnologia, operações, administrativo, analytics, jurídico e compliance. Podem se inscrever estudantes a partir do 2º semestre de graduação (bacharelado ou licenciatura) ou do 1º semestre de tecnólogo, com disponibilidade para jornada de 20, 25 ou 30 horas semanais e possibilidade de estagiar de um a dois anos.
O pacote de benefícios inclui bolsa-auxílio, seguro contra acidentes pessoais, auxílio-transporte, acesso à TotalPass, Programa Viva Bem, cesta de serviços bancários, day off no aniversário e incentivo para cursos universitários e de idiomas em escolas parceiras. O 1º ciclo do ano teve mais de cem vagas.
Anote
- Programa de Estágio Bradesco Seguros — 2º ciclo 2026
- Inscrições: abertas (prazo não divulgado)
- Inscrição: estagiobradescoseguros2026.
com.br
- Cidades: Brasília e outras 9
- Requisitos: graduação a partir do 2º semestre ou tecnólogo a partir do 1º