MPF abre estágio com bolsa de até R$ 2.640 e vagas para sete cursos

Correio Braziliense

As inscrições serão recebidas das 8h do dia 30 de julho até as 23h40 de 16 de agosto, pelo sistema de inscrições do órgão - (crédito: Reprodução/Gov)

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) publicou o edital do 2º processo seletivo de estágio de nível superior de 2026, com formação de cadastro de reserva em Vitória. As inscrições serão recebidas das 8h do dia 30 de julho até as 23h40 de 16 de agosto, pelo sistema de inscrições do órgão. A bolsa pode chegar a R$ 2.640, sem cobrança de taxa.

Podem concorrer estudantes de graduação em administração, comunicação social, educação física, engenharia civil, engenharia elétrica, tecnologia da informação e direito. Para direito, há também vagas de pós-graduação. O candidato precisa ter concluído ao menos o 1º ano ou o 2º semestre do curso.

A seleção terá prova objetiva on-line, marcada para 30 de agosto. Antes da prova, o MPF exige que o candidato faça um teste de acesso à plataforma entre 19 e 25 de agosto. O edital prevê reserva de vagas por cotas para diferentes grupos.

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